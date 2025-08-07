WiseBee atrage 2,5 milioane dolari pentru a aduce apărare cibernetică autonomă companiilor mijlocii

Startup-ul de securitate cibernetică WiseBee, cu sediul în New York şi un centru de cercetare în Sofia, a atras o rundă de finanţare pre-seed de 2,5 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei. Finanţarea a fost condusă de fondurile Frontline Ventures şi BrightCap Ventures, vizând scalarea unei platforme AI care monitorizează, detectează şi rezolvă în mod autonom ameninţările cibernetice.

Fondată de Stoyan Stoyanov şi Taha Kazi, WiseBee oferă o alternativă la soluţiile tradiţionale de securitate, care sunt adesea reactive şi inaccesibile pentru companiile medii. Platforma Agentic a companiei promite reducerea timpilor de răspuns de la zile la ore, cu intervenţie automată, fără necesitatea unor echipe extinse.

Printre clienţii existenţi se numără o instituţie guvernamentală americană, o bancă din Bulgaria, un fintech pan-european şi o companie din domeniul aerospaţial. WiseBee deserveşte companii cu 200-2.000 de angajaţi, active în domenii reglementate, precum finanţe, sănătate sau identitate digitală, care se confruntă cu riscuri de nivel enterprise, dar nu au resursele necesare pentru a le gestiona intern.

Frontline Ventures a subliniat urgenţa pe care o presupun noile ameninţări aduse de AI şi a apreciat abordarea practică a WiseBee, care oferă nu doar alerte, ci şi remediere completă. BrightCap Ventures a evidenţiat capacitatea companiei de a livra acţiuni autonome inteligente, printr-o combinaţie de expertiză în AI şi cunoaştere profundă a pieţei.

Finanţarea va susţine extinderea echipei şi a integrărilor platformei, în paralel cu pregătirea unei noi runde de investiţii. WiseBee dezvoltă o strategie de apărare cibernetică scalabilă, axată pe autonomie şi aplicabilă la scară largă, într-o piaţă estimată la peste 60 de miliarde de dolari.