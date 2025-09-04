Wizz Air îşi extinde flota din Chişinău cu două aeronave şi lansează şase rute noi către Europa

Wizz Air va aloca a patra şi a cincea aeronavă bazei sale de la Chişinău, consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa aviatică din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al companiei. Cele două Airbus A320ceo vor sosi în decembrie 2025 şi martie 2026, permiţând lansarea unor noi rute şi creşterea frecvenţei zborurilor existente.

Noile destinaţii directe vor lega Chişinăul de Hamburg, Frankfurt Hahn, Torino, Nisa, Praga şi Copenhaga, în timp ce rutele spre Bruxelles, Bologna, Berlin, Paris, Dortmund sau Larnaca vor fi operate cu mai multe frecvenţe. În total, în 2026 Wizz Air va oferi 34 de rute către 16 ţări, punând la dispoziţia pasagerilor circa 3 milioane de locuri.

„Prin alocarea a două aeronave suplimentare bazei de la Chişinău, nu doar că ne reafirmăm angajamentul faţă de această piaţă, ci şi celebrăm faptul că devenim liderul absolut pe piaţa aviatică din ţară”, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air.

Extinderea reţelei va genera circa 100 de noi locuri de muncă şi va sprijini economia Moldovei prin turism, comerţ şi călătorii de afaceri, potrivit companiei.