WSJ: Ucraina şi Europa resping propunerea lui Putin pentru încetarea focului

Puteri europene şi Ucraina au elaborat un plan propriu pentru a pune capăt războiului, ca răspuns la cererile teritoriale formulate de Vladimir Putin şi în contextul în care Donald Trump a anunţat o întâlnire cu liderul rus pe 15 august, în Alaska.

Potrivit Wall Street Journal, contrapropunerea, prezentată sâmbătă unor înalţi oficiali americani în Anglia, respinge ideea Moscovei de a obţine părţi din regiunea Doneţk aflate sub control ucrainean în schimbul încetării focului. Oficialii europeni spun că acest plan ar trebui să devină cadrul viitoarelor negocieri dintre Trump şi Putin.

Kremlinul cere ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la aderarea la NATO.

Aceste solicitări sunt considerate inacceptabile de Kiev, care insistă pentru retragerea completă a trupelor ruse, continuarea sprijinului militar occidental şi garanţii de securitate, inclusiv prin desfăşurarea unui contingent european - măsură respinsă de Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina” şi a reiterat că „ucrainenii nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”. Declaraţia vine după ce Trump a sugerat vineri că pacea ar putea fi obţinută prin „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părţi”.