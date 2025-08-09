Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
WSJ: Ucraina şi Europa resping propunerea lui Putin pentru încetarea focului

I.S.
Internaţional / 9 august, 21:02

WSJ: Ucraina şi Europa resping propunerea lui Putin pentru încetarea focului

Puteri europene şi Ucraina au elaborat un plan propriu pentru a pune capăt războiului, ca răspuns la cererile teritoriale formulate de Vladimir Putin şi în contextul în care Donald Trump a anunţat o întâlnire cu liderul rus pe 15 august, în Alaska.

Potrivit Wall Street Journal, contrapropunerea, prezentată sâmbătă unor înalţi oficiali americani în Anglia, respinge ideea Moscovei de a obţine părţi din regiunea Doneţk aflate sub control ucrainean în schimbul încetării focului. Oficialii europeni spun că acest plan ar trebui să devină cadrul viitoarelor negocieri dintre Trump şi Putin.

Kremlinul cere ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la aderarea la NATO.

Aceste solicitări sunt considerate inacceptabile de Kiev, care insistă pentru retragerea completă a trupelor ruse, continuarea sprijinului militar occidental şi garanţii de securitate, inclusiv prin desfăşurarea unui contingent european - măsură respinsă de Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina” şi a reiterat că „ucrainenii nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”. Declaraţia vine după ce Trump a sugerat vineri că pacea ar putea fi obţinută prin „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părţi”.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord



  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 21:14)

    Pai Putin n a facut inca nici o propunere, da e bine sa refuzi orice, e ca aia cu Bulă care zicea "eu sant impotriva" :-)

    

    

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 21:51)

    o intilnire inutila care nu cred ca va avea loc . se intilnesc ca sa decida ce ?

    

    

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 22:11)

      Imi aduc aminte de lipsa de rezultat intre Kim si Trump, dupa ce Bolton a facut aluzie la Gaddafi - care a fost atacat de Nato (SUA si Franta) si ucis dupa ce acesta renuntase la proiectul Libian de inarmare atomica.

      Exista posibilitatea ca atat Trump cat si Putin sa se faca de ras cu aceasta intalnire daca a doua zi dupa incep exploziile in adancul Ucrainei sau Rusiei. 

      

      

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 22:21)

    ... daca trump va negcia ceva penttu ukr ... ar trebui sa recunoasca ca e razboiul lui ...

    

    

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 22:27)

      ... ma gandesc ca va negocia "bic" ... din briscs ... banii imprastiati de zeke prin eu se vor termina ...

      

      

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

