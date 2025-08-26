Xi Jinping laudă relaţiile cu Rusia înaintea vizitei lui Putin în China

Preşedintele chinez Xi Jinping a descris relaţiile dintre China şi Rusia drept „cele mai stabile” şi „cele mai importante din punct de vedere strategic” dintre marile puteri, cu câteva zile înainte de vizita lui Vladimir Putin la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), relatează presa internaţională.

„China şi Rusia ar trebui să colaboreze pentru a apăra interesele celor două ţări în domeniile securităţii şi dezvoltării, să menţină un multilateralism autentic şi să promoveze o ordine internaţională care să evolueze către mai multă echitate şi justiţie”, a declarat Xi Jinping, citat de televiziunea de stat CCTV.

Putin urmează să ajungă în China pentru summitul OCS de la Tianjin (31 august - 1 septembrie), urmat de parada militară de la Beijing, programată pe 3 septembrie.

Liderul chinez a subliniat că relaţiile bilaterale reprezintă „o sursă stabilă de pace în lume” şi a pledat pentru continuarea „prieteniei tradiţionale” şi aprofundarea „încrederii strategice reciproce”.

Vizita lui Putin are loc în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Occident, dar şi pe fondul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind sancţiuni „masive” împotriva Moscovei şi tarife vamale de 200% pentru China dacă nu permite accesul SUA la pământuri rare.