Xi Jinping laudă relaţiile cu Rusia înaintea vizitei lui Putin în China

A.B.
Internaţional / 26 august, 16:09

Xi Jinping laudă relaţiile cu Rusia înaintea vizitei lui Putin în China

Preşedintele chinez Xi Jinping a descris relaţiile dintre China şi Rusia drept „cele mai stabile” şi „cele mai importante din punct de vedere strategic” dintre marile puteri, cu câteva zile înainte de vizita lui Vladimir Putin la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), relatează presa internaţională.

„China şi Rusia ar trebui să colaboreze pentru a apăra interesele celor două ţări în domeniile securităţii şi dezvoltării, să menţină un multilateralism autentic şi să promoveze o ordine internaţională care să evolueze către mai multă echitate şi justiţie”, a declarat Xi Jinping, citat de televiziunea de stat CCTV.

Putin urmează să ajungă în China pentru summitul OCS de la Tianjin (31 august - 1 septembrie), urmat de parada militară de la Beijing, programată pe 3 septembrie.

Liderul chinez a subliniat că relaţiile bilaterale reprezintă „o sursă stabilă de pace în lume” şi a pledat pentru continuarea „prieteniei tradiţionale” şi aprofundarea „încrederii strategice reciproce”.

Vizita lui Putin are loc în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Occident, dar şi pe fondul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind sancţiuni „masive” împotriva Moscovei şi tarife vamale de 200% pentru China dacă nu permite accesul SUA la pământuri rare.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:35)

    aceasta alianta exrem de puternica dar si impreuna cu Trump ne vor scapa de uriasul pericol al reextinderii virusului nazist care ar duce din nou la milioane de morti

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:39)

      pai nazisti sunt rusii ZZZ

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:54)

      pacat de parintii tai, nu e de mirare ca nu mai pot sa iasa din casa de rusine, s a aflat ca esti fiul/fiica lor vandut/ă mujicului orc mutant in virus nazist kievist

      ho ho ho ho 

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video

