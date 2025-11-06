Zece noi localităţi intră în circuitul strategic de dezvoltare turistică al României

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece localităţi ca zone cu resurse turistice, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noile localităţi incluse pe listă sunt: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (Buzău), Jucu (Cluj), Călăraşi, Padeş (Gorj), Şelimbăr (Sibiu), Şărmăşag (Sălaj), Broşteni (Suceava), Negrileşti (Vrancea) şi Pietrari (Vâlcea).

Prin obţinerea statutului de zonă cu resurse turistice, aceste localităţi vor avea acces prioritar la finanţări nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, tehnice şi de protecţie a mediului, în cadrul programelor naţionale, regionale şi judeţene.

„Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală şi oportunităţi economice pentru comunităţile locale”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Actul normativ adoptat completează Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea localităţilor cu potenţial turistic, consolidând baza legală pentru dezvoltarea integrată a turismului în România.