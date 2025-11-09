Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zeci de mii de portughezi protestează la Lisabona împotriva reformei codului muncii

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 11:09

Zeci de mii de portughezi protestează la Lisabona împotriva reformei codului muncii

Zeci de mii de persoane au ieşit sâmbătă în stradă la Lisabona pentru a protesta faţă de modificările propuse la codul muncii, despre care susţin că ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC.

Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro, de centru-dreapta, a aprobat în septembrie un proiect de lege care facilitează concedierea, externalizarea muncii şi restrânge unele tipuri de concedii speciale, inclusiv pentru femeile care suferă avorturi spontane. Executivul afirmă că măsurile urmăresc creşterea competitivităţii şi productivităţii economiei portugheze.

Reforma ar urma să fie adoptată în parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega, însă sindicatele acuză guvernul că favorizează marile companii şi loveşte în lucrătorii cu salarii mici, deja afectaţi de creşterea costurilor de trai.

Confederaţia Generală a Muncii (CGTP), cel mai mare sindicat din Portugalia şi organizatorul protestului, estimează participarea a aproximativ 100.000 de persoane şi a anunţat o grevă generală pentru 11 decembrie.

„Reformele sunt în mod clar un pas înapoi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi ar putea duce la o lipsă totală a siguranţei locului de muncă”, a declarat pentru Reuters o participantă de 31 de ani, Miriam Alves, angajată în domeniul dispozitivelor medicale.

Potrivit datelor oficiale, peste jumătate dintre angajaţii portughezi câştigă sub 1.000 de euro pe lună, iar salariul minim, de 870 de euro, este printre cele mai mici din Uniunea Europeană.

