Zelenski: „Nu mai există motive pentru relaxarea sancţiunilor împotriva Rusiei”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-o postare publicată pe contul său oficial de X că anunţul armistiţiului din Orientul Mijlociu a avut un efect pozitiv asupra pieţelor, iar scăderea preţului petrolului arată că nu mai există motive reale pentru reducerea presiunii sancţiunilor asupra Rusiei.

„Anunţul unui armistiţiu în Orientul Mijlociu a permis pieţelor să reacţioneze pozitiv - preţurile petrolului au scăzut puternic”, a scris Volodimir Zelenski în aceeaşi postare. Liderul ucrainean a susţinut că această evoluţie transmite şi un semnal politic important în raport cu Rusia, în condiţiile în care argumentul stabilizării pieţei petroliere globale a fost folosit anterior pentru a justifica o eventuală relaxare a sancţiunilor.

„În acelaşi timp, acest lucru transmite semnalul corect şi în ceea ce priveşte Rusia - practic, nu mai există motive pentru relaxarea presiunii sancţiunilor”, a transmis Volodimir Zelenski pe X. „Anterior, relaxarea sancţiunilor era prezentată drept o necesitate pentru stabilizarea pieţei globale a petrolului”, a adăugat el.

Zelenski leagă Strâmtoarea Ormuz de veniturile Rusiei din petrol

În continuarea mesajului său, Volodimir Zelenski a susţinut că deblocarea Strâmtorii Ormuz ar avea consecinţe directe asupra veniturilor energetice ale Rusiei, într-un context în care piaţa petrolului rămâne una dintre principalele surse de finanţare pentru războiul dus de Moscova în Ucraina.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz poate fi deblocată - iar aceasta este o necesitate globală - veniturile Rusiei din petrol ar trebui să continue să scadă”, a scris liderul ucrainean pe X. Potrivit acestuia, veniturile obţinute din petrol nu doar că susţin financiar efortul de război al Kremlinului, ci contribuie şi la consolidarea poziţiei strategice a Rusiei.

„Petrolul alimentează războiul Rusiei şi îi întăreşte poziţia”, a transmis Zelenski în aceeaşi postare.

Zelenski: „Rusia a investit în sprijinirea regimului iranian”

Preşedintele ucrainean a afirmat, de asemenea, că Rusia a avut un interes direct în susţinerea Iranului şi în prelungirea conflictului din regiune, sugerând că tensiunile din Orientul Mijlociu au servit şi intereselor geopolitice şi economice ale Moscovei, conform postării sursă.

„Tocmai de aceea Rusia a investit atât de mult în sprijinirea regimului iranian şi a încercat să prelungească acel război”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său oficial de X.