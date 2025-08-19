Zelenski a venit la Casa Albă cu o crosă de golf pentru Trump şi o scrisoare pentru Melania

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a oferit lui Donald Trump o crosă de golf şi i-a înmânat o scrisoare din partea soţiei sale, Olena Zelenska, adresată Melaniei Trump, relatează POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează.

Crosa i-a fost dăruită lui Zelenski de un sergent ucrainean rănit în primele luni ale războiului, Kostiantin Kartavţev, care a transmis un mesaj video preşedintelui american, cerându-i sprijin pentru o „pace justă şi durabilă”. Scrisoarea Olenei Zelenska îi mulţumea Melaniei Trump pentru implicarea în eforturile de a readuce în Ucraina 20.000 de copii deportaţi de Rusia.

Trump a replicat printr-un mesaj video de mulţumire pentru veteranul ucrainean şi i-a oferit lui Zelenski un set simbolic de chei ale Casei Albe.

Întâlnirea de luni a contrastat cu prima vizită a liderului ucrainean la Washington, în februarie, când Trump şi adjunctul său JD Vance l-au criticat public pentru ţinută şi atitudine. De data aceasta, Zelenski a venit însoţit de lideri europeni, a purtat costum şi a evitat să îl contrazică pe preşedintele american, chiar şi atunci când acesta a afirmat eronat că SUA ar fi alocat 300 de miliarde de dolari pentru sprijinul Ucrainei.

Eforturile de reconciliere par să fi avut efect: Trump a calificat întâlnirea drept una reuşită şi a discutat despre rolul SUA în posibile garanţii de securitate pentru Kiev, fără a menţiona concesii teritoriale din partea Ucrainei.