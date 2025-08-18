Zelenski este deja la Washington: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni, potrivit news.ro, de la care precizăm următoarele
Zelenski se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca Trump să se întâlnească cu liderii europeni.
„Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.
Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre - o parte din Donbas - iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.
Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.
Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!", a notat Zelenski pe X.
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 18.08.2025, 07:56)
Practic Ucraina nu numai ca isi salveaza 80 la suta din teritoriu dar ofera protectie maxima si UE transformindu-se intr-o mare putere militara zonala .Trump a jucat exact ca la carte .Rusii nu au alternativa .Li se ofera ce deja stiam inca de la inceput ca le apartine si pentru care au pierdut deja sute de mii de cetateni .Acum Ucraina si Romania plus Rep .Moldova se transforma intr-un arici de otel ce va asigura pacea si despartirea totala de Rusia timp de un secol ..Fortele ruse din Transnistria , putine si slab pregatite, vor fi alungate .UE si-a indepălinit targhetul de etapa .UE si-a mutat granitele spre est .Peste 30 de ani vor mai inainta 1000 de km .Nu ne grabim .Desigur multi dintre noi nu vor mai fi atunci .O data oprite luptele mutam fortele europene spre est mii de km .Cei care vor apuca faza a treia a extinderii UE vor fi cu mult mai fericiti ca noi .Imperiul se reface .Ceea ce ma nedumireste este lipsa de reactia a Chinei care nu profita de aceasta stare de facto vazind slabiciunile Rusiei si se multumeste cu firimituri .Fie nu are forta militara necesara fie XI este , asa cum multi inca mai cred si despre Trump , este manipulat de Putin care poate avea dosare peste dosare .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:14)
China nu mizeaza pe nimeni. Rusia e doar un cal mort cu actualul sistem politic, rusii neavand capacitatea intelectuala de a intelege libertatea.
1.2. Hai sa le dam un exemplu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:47)
Hai sa le dam un exemplu cu "liberatea" din Romania.. Cine a ajuns sa vorbeasca.. ca sa vezi
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:12)
Ceea ce nimeni nu ar f crezut vreodata se intimpla acum .Zelenski si UE reusesc sa smulga 80 la suta din teritoriul Ucrainei rusilor .Fratii rusilor i-au parasit pentru eternitate .Niciodata acest sacrificiu nu va putea fi uitat de ucrainieni si nici nu vor putea ierta vreodata crimele .Istoria va consemna si il va pune pe Zelenski in rindul marilor voievozi ai estului Europei .Este unic in Istoria mondiala a umanitatii .Sa rezisti unei forte militare de anvergura sovietelor este demn de Guinness book .Asa cum Trump a spus deja Zelenski poate face pace ceea ce ii poate oferi premiul Nobel .
2.1. E penibil (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:49)
E penibil sa clamezi o victorie cand ai ramas doar cu capul, fara maini si fara picioare... dar prostii sunt prea manipulati pentru a putea intelege.
Ce o sa faca restul de Ucraina "libera" ... ca in UE si NATO sigur nu va intra ?? Va negocia cu rusii trecerea navelor prin Marea Neagra.
3. Pur si simplu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:46)
Pur si simplu propagandistu khazar nu intelege ca face parte din meniu si ca Rusia deja a castigat razboiul si cel mai importan aliat - America.
Negarea realitatii... ultima ipostaza a penibilului numit UE + Zele !