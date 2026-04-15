Zelenski: Negociatorii americani „nu au timp pentru Ucraina” din cauza războiului din Iran

Volodimir Zelenski declară că negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner sunt „sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina”, în timp ce Kievul se teme că războiul din Orientul Mijlociu va afecta livrările de arme, relatează AFP.

La televiziunea publică germană ZDF, Zelenski a spus că, odată cu războiul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, problema livrării de armament american către Kiev a devenit „o problemă majoră”, notează AFP. „Dacă războiul se prelungeşte, vor fi mai puţine arme pentru Ucraina. Este o situaţie critică, mai ales în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană”, a explicat liderul ucrainean.

În special lipsa rachetelor Patriot, foarte folosite acum în Orientul Mijlociu, riscă să lovească direct apărarea ucraineană, a avertizat Zelenski, potrivit AFP. El a spus că situaţia actuală în privinţa acestor sisteme „nu ar putea fi mai gravă”.

Despre cei doi emisari americani, preşedintele ucrainean a spus, relatează AFP, că sunt „oameni pragmatici”, care „se străduiesc să obţină mai multă atenţie din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului” ce durează de peste patru ani.

Zelenski a avertizat însă că Rusia nu va ceda în lipsa unei presiuni reale din partea Washingtonului. „dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin (...) şi poartă doar un dialog blând cu ruşii, atunci aceştia nu vor mai avea teamă”, a declarat el, citat de AFP.

Tot marţi, Zelenski a încheiat la Berlin un parteneriat strategic cu cancelarul german Friedrich Merz, bazat pe cooperare militară, în special în domeniul dronelor, scrie AFP.

Germania, devenită cel mai mare finanţator al Kievului în 2025, încearcă să joace un rol central în plan diplomatic, în contextul în care Donald Trump şi-a mutat atenţia spre Orientul Mijlociu şi a impus anterior negocieri fără europeni, mai arată AFP.

Germania va finanţa, în special, livrarea către Ucraina a câteva sute de rachete Patriot şi de lansatoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T. Volodimir Zelenski a anunţat, de asemenea, că cele două ţări lucrează la „un acord bilateral privind dronele”, conform AFP.