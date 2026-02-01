Zelenski: Noi discuţii trilaterale pentru pace, cu Rusia şi SUA, vor avea loc la Abu Dhabi

Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Volodimir Zelenski a transmis, citat de Reuters, că „datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite, 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi”, mesajul fiind publicat pe platforma X. Conform Reuters, preşedintele ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită pentru „o discuţie substanţială” în cadrul acestor negocieri.

Reuters mai notează că Zelenski şi-a exprimat speranţa ca rezultatul întâlnirilor să contribuie la apropierea de „un sfârşit real şi demn al războiului” declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.