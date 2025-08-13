Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: Putin blufează, poziţia Ucrainei rămâne fermă privind Donbasul

A.B.
Internaţional / 13 august, 18:58

Zelenski: Putin blufează, poziţia Ucrainei rămâne fermă privind Donbasul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Berlin, că nu va accepta cedarea regiunii Donbas către Rusia, subliniind că această poziţie este prevăzută de Constituţia ţării şi „nu se schimbă”, relatează presa internaţională. Liderul de la Kiev a adăugat că i-a transmis preşedintelui american Donald Trump convingerea sa că Vladimir Putin „blufează” şi că încearcă să pună presiune înaintea summitului de vineri din Alaska.

„Orice chestiune privind integritatea teritorială a Ucrainei nu poate fi discutată fără respectarea voinţei poporului nostru. Fără Ucraina la masa negocierilor, este imposibil să se ajungă la un acord”, a spus Zelenski, respingând principalul obiectiv anunţat de Moscova - controlul total asupra Donbasului în schimbul unui armistiţiu.

Şeful statului ucrainean a precizat că atât el, cât şi aliaţii europeni solicită mai întâi un armistiţiu, urmat de garanţii reale de securitate, şi că preşedintele Trump „şi-a exprimat sprijinul” pentru această abordare. Zelenski a insistat că sancţiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite dacă aceasta nu acceptă încetarea focului la reuniunea din Alaska, conform sursei citate.

Liderul de la Kiev a relatat că Trump l-a asigurat de o discuţie imediată după întâlnirea cu Putin, pentru a-i transmite rezultatele. „Starea noastră de spirit este una de unitate, toţi partenerii au vorbit cu o singură voce”, a subliniat Zelenski, apreciind că succesul negocierilor depinde de rezultate concrete.

Întâlnirea de la Berlin a avut loc în contextul unei videoconferinţe organizate de cancelarul german Friedrich Merz, la care au participat lideri europeni şi oficiali NATO, cu scopul de a coordona poziţiile înaintea discuţiilor Trump-Putin.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:19)

    De blufat blufeaza cel ce n-are cartile, si mi se pare ca e chiar Ucraina. Rusia e o tara de 3 ori mai mare, in timp are avantaj ca poate aduna mai multi soldati, si ii mai vin soldati si din coreea de nord.

    Poate nu azi, poate nu maine, dar soldatii Ucrainei se vor termina inaintea rusiei. Calcul simplu , matematic.

    Trump face o favoare Ucrainei dc reuseste sa scoata acum ceva rezonabil de la putin. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:54)

    Kirillo Budanov directorul general al Serviciului de Contrainformatii al Ucrainei

    a declarat in parlament si in intr-un interviu dat 11.07.2025.;

    " Ucraina ca tara va inceta sa mai existe, daca nu face urgent, pace cu Rusia. 

