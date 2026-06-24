ZIUA UNIVERSALĂ A IEI Tradiţie, identitate şi rafinament: universul fascinant al costumelor tradiţionale etiopiene

Costumele tradiţionale etiopiene, una dintre cele mai fascinante expresii ale identităţii culturale africane, o îmbinare remarcabilă între istorie, spiritualitate, măiestrie artizanală şi mândrie naţională, au putut fi admirate săptămâna trecută la Bucureşti în cadrul evenimentului cultural Săptămâna Etiopei, organizat de confederaţia patronală UGIR 1903. Într-o ţară considerată una dintre cele mai vechi civilizaţii ale lumii, unde tradiţiile au supravieţuit timp de secole în ciuda schimbărilor politice şi sociale, portul popular continuă să ocupe un loc central în viaţa comunităţilor. Pentru etiopieni, aceste haine nu sunt simple articole vestimentare, ci simboluri ale apartenenţei, ale continuităţii dintre generaţii şi ale respectului faţă de moştenirea strămoşilor.

Aşa cum ne-au explicat reprezentanţii comunităţii etiopiene din România, costumele tradiţionale etiopiene sunt purtate în special la sărbători, nunţi, ceremonii religioase, absolvire de studii şi alte evenimente importante din viaţa comunităţii. Chiar dacă astăzi tinerii poartă în mod obişnuit haine moderne, costumul tradiţional îşi păstrează prestigiul şi continuă să fie alegerea preferată atunci când este celebrată identitatea culturală etiopiană.

Elementul cel mai cunoscut al portului etiopian este celebrul Habesha Kemis, o rochie lungă, elegantă, realizată în mod tradiţional din bumbac ţesut manual. Aceasta este recunoscută prin culoarea sa predominant albă şi prin broderiile sofisticate amplasate pe mâneci, la guler şi în partea inferioară a rochiei. Aceste motive decorative, cunoscute sub numele de tibeb, reprezintă o adevărată carte de vizită a meşteşugului textil etiopian şi sunt realizate cu migală de artizani care transmit tehnicile din generaţie în generaţie. Ţesătura de bază, denumită shemma, este produsă din bumbac filat şi ţesut manual, tradiţie care datează de secole şi care continuă să fie practicată în multe regiuni ale ţării.

Faptul că majoritatea costumelor sunt realizate manual conferă fiecărei piese o valoare aparte. În multe comunităţi rurale, femeile participă la pregătirea fibrelor de bumbac, iar bărbaţii lucrează la războaiele de ţesut tradiţionale. Procesul poate dura săptămâni întregi, iar rezultatul este o piesă vestimentară care poartă amprenta meşterului şi a comunităţii din care provine. Tocmai această dimensiune artizanală explică de ce portul tradiţional etiopian este apreciat nu doar în Africa, ci şi în diaspora etiopiană din întreaga lume.

Istoria exactă a costumului tradiţional etiopian este dificil de stabilit cu precizie, însă tradiţia utilizării bumbacului şi a ţesăturilor locale este foarte veche. Etiopienii înşişi vorbesc despre o moştenire transmisă de la bunici şi străbunici, iar numeroase surse istorice indică existenţa unei puternice culturi textile de sute de ani. Habesha Kemis este purtat de secole la marile sărbători şi a devenit unul dintre simbolurile naţionale cele mai recognoscibile ale Etiopiei.

La fel de impresionant este faptul că Etiopia nu are un singur costum naţional, ci o extraordinară diversitate de stiluri regionale. Ţara găzduieşte peste 80 de grupuri etnice şi lingvistice, fiecare cu propriile tradiţii vestimentare, culori, motive decorative şi tehnici de realizare. În regiunile locuite de amhari şi tigrayeni predomină hainele albe din bumbac ţesut manual, în timp ce alte comunităţi folosesc materiale, croieli şi combinaţii cromatice distincte. Această varietate reflectă bogăţia culturală a statului etiopian şi transformă costumul tradiţional într-o veritabilă hartă a identităţilor locale.

În cazul femeilor, rochia tradiţională este completată adesea de netela, un şal fin din bumbac purtat pe umeri sau peste cap, mai ales în timpul ceremoniilor religioase şi al vizitelor la biserică. Pentru bărbaţi există variante specifice, precum cămăşile albe brodate, purtate împreună cu pantaloni asortaţi şi cu şaluri tradiţionale. În anumite regiuni sunt utilizate şi mantii groase din lână sau bumbac, adaptate climatului răcoros al podişurilor etiopiene.

Ceremoniile de nuntă oferă probabil cea mai spectaculoasă imagine a portului tradiţional etiopian. Miresele poartă variante elaborate ale rochiei Habesha Kemis, împodobite cu broderii complexe şi accesorii aurii, în timp ce mirii aleg costume albe bogat ornamentate. La marile sărbători religioase, precum Crăciunul etiopian sau Boboteaza etiopiană, mii de persoane îmbracă haine tradiţionale, transformând oraşele şi satele într-un impresionant spectacol al albului şi al broderiilor colorate. În aceste momente, costumul devine nu doar o piesă vestimentară, ci o expresie vizibilă a credinţei, a respectului faţă de comunitate şi a continuităţii culturale.

Un aspect aparte al culturii etiopiene este coexistenta armonioasă dintre tradiţie şi modernitate. Designerii contemporani reinterpretează frecvent motivele tibeb şi tehnicile tradiţionale de ţesut, integrându-le în creaţii moderne care ajung pe podiumuri internaţionale. Astfel, costumul tradiţional nu rămâne un obiect muzeal, ci continuă să evolueze, inspirând generaţiile tinere şi contribuind la promovarea imaginii Etiopiei în lume. Cercetările recente arată că textilele tradiţionale etiopiene şi broderiile specifice au început să influenţeze inclusiv tendinţe din industria globală a modei şi turismului cultural.

Poate tocmai această capacitate de a traversa secolele explică farmecul aparte al costumului tradiţional etiopian. În fiecare fir de bumbac, în fiecare model brodat şi în fiecare şal ţesut manual se regăseşte povestea unei civilizaţii care şi-a păstrat identitatea în ciuda tuturor transformărilor istorice. Pentru etiopieni, aceste haine sunt mai mult decât un patrimoniu cultural: sunt o legătură vie cu trecutul, un simbol al mândriei naţionale şi o dovadă că tradiţiile autentice pot rămâne relevante şi admirate chiar şi în lumea globalizată a secolului XXI.