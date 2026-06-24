ZIUA UNIVERSALĂ A IEI Evenimente organizate de Institutul Cultural Român, în Europa

Institutul Cultural Român (ICR) de la Viena, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, organizează, în perioada 24 iunie - 7 august, expoziţia de artă vizuală ”Timp scris în fire/In Fäden geschriebene Zeit/Le temps ecrit en fils”, semnată de artista română Delia Sechel Perrois, stabilită în Franţa şi Elveţia.

Curator este Anamaria Altmann, iar vernisajul are loc astăzi, la sediul ICR Viena, potrivit ICR.

”Artista Delia Sechel Perois a oferit iei un limbaj nou: nu acul şi firul, ci cerneala, cărbunele, pastelul, hârtie manuală şi calc de mari dimensiuni şi o legătură profundă, personală cu sufletul ei românesc”, declară Ana-Maria Altmann, adăugând: ”Lucrările ei nu sunt reprezentări - sunt amprente, în sens propriu şi figurativ. Artista desenează, stratifică, pliază şi asamblează, tipăreşte şi lipeşte. Silueta iei, cu mânecile ei caracteristice, cu croiala în cruce, reapare mereu, uneori clar recognoscibilă, alteori dizolvându-se ca un vis la trezire. Motivele tradiţionale de broderie sunt abstractizate, multiplicate, având accentul pe elemente cu simbol feminin precum luna şi rombul, aproape ca nişte semne arheologice ale unei vechi civilizaţii. În alb şi negru, ea vorbeşte despre ceea ce este atemporal. În tăcerea hârtiei, păstrează şoapta generaţiilor".

Delia Sechel Perrois, care va fi prezentă la vernisaj, s-a născut la Ploieşti, în 1956. Absolventă a Institutului de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, promoţia 1980, ea şi-a aprofundat formarea artistică în Elvetia, la Geneva, unde a urmat cursuri postuniversitare între anii 1992 şi 1994 şi 2003-2004. Activitatea sa artistică a început în România, încă din studenţie, şi a continuat în Elveţia, participând la numeroase expoziţii personale şi de grup în muzee şi galerii de artă. De-a lungul carierei, a obţinut bursa Pro Helvetia şi a fost distinsă cu mai multe premii. În 2020 a reprezentat România la concursul internaţional organizat de ONU Geneva, iar una dintre lucrările sale face parte astăzi din colecţia de artă a Naţiunilor Unite.

Ana-Maria Altmann care va fi, de asemenea, prezentă la vernisaj, s-a născut în 1956 şi este istoric de artă şi curator. A studiat Muzeologie şi Istoria Artei la Bucureşti şi Poitier (Franţa). A fost muzeograf la Palatul Cotroceni până în 1983. Din 1984 s-a stabilit la Viena şi a lucrat la Muzeul Belvedere şi Muzeul Albertina din Viena. Ana-Maria Altmann a coordonat proiecte de artă contemporană românească la Viena. În perioada 1990-2016, a organizat simpozioane şi colocvii interculturale româno-austriece. În perioada 2007-2012 a promovat şi expus operele artiştilor plastici emergenţi austrieci şi a artiştilor români din Austria la Muzeul de Artă din Timişoara. În perioada august 2013 - noiembrie 2014 a fost membru fondator şi a condus artistic galeria Five Plus din Viena. Ana-Maria Altmann este, din anul 1990, coordonator artistic al activităţilor culturale ale „Museum und Kulturverein Keisersteinbruch".

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 7 august, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 17.00. Intrarea este liberă.

• Expoziţie de Ziua Portului Popular, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chişinău şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova inaugurează joi, 25 iunie, expoziţia ”Firul identităţii! Costumul tradiţional românesc în ilustraţia de carte realizată de artişti plastici din Republica Moldova”, proiect dedicat marcării Zilei Portului Popular.

Expoziţia aduce în atenţia publicului o selecţie de volume ilustrate, publicaţii pentru copii, albume de artă, cărţi poştale şi alte materiale editoriale care reflectă prezenţa constantă a portului popular în cultura vizuală din spaţiul basarabean, potrivit anunţului făcut de ICR. Cele aproximativ 280 de cărţi expun felul în care costumul tradiţional a devenit, de-a lungul timpului, un important reper identitar şi o sursă de inspiraţie pentru numeroase generaţii de artişti. Expoziţia aduce în prim-plan ilustraţie de carte şi creaţii grafice semnate de Igor Vieru, Filimon Hămuraru şi Isai Cârmu.

Prin acest proiect, Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chişinău contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc în Republica Moldova şi pune în valoare documente din Biblioteca Naţională, dintr-o perspectivă originală asupra prezenţei costumului tradiţional în cultura vizuală din regiune. Evenimentul se înscrie în misiunea de consolidare a spaţiului cultural comun şi de susţinere a dialogului cultural dintre România şi Republica Moldova, prin proiecte care valorifică patrimoniul şi reperele identitare care apropie cele două societăţi.

Vernisajul va avea loc la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, iar expoziţia va putea fi vizitată în perioada 25 iunie - 15 august.

• Patrimoniul românesc în imagini elveţiene, la expoziţia ”RomânIA lui Adolphe Auguste Chevallier”

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului şi Complexul Muzeal Naţional Neamţ, organizează, în perioada 25 iunie - 7 iulie, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene din Luxemburg, expoziţia ”RomânIA lui Adolphe Auguste Chevallier”. Vernisajul va avea loc în 25 iunie, în prezenţa domnului Koen Lenaerts, preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Evenimentul pune în valoare patrimoniul fotografic al Complexului Muzeal Naţional Neamţ, prin selecţia de imagini realizate de fotograful elveţian Adolphe Auguste Chevallier (1881-1963), figură importantă a fotografiei documentare din România din prima jumătate a secolului XX, conform ICR.

Organizată cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la naşterea artistului, expoziţia valorifică cea mai importantă colecţie dedicată operei sale, aflată în patrimoniul Complexului Muzeal Naţional Neamţ. Fotografiile expuse provin din fondul de clişee pe sticlă şi din colecţia de fotografii păstrate de instituţie, oferind o perspectivă aparte a vieţii sociale din România secolului trecut.

Fotograf al Curţii Regale a României şi colaborator al Comisiei Monumentelor Istorice, Adolphe Auguste Chevallier a documentat cu rigoare monumentele istorice din judeţul Neamţ, contribuind la conservarea memoriei vizuale a patrimoniului naţional. În paralel, demersul său etnografic redă autenticitatea satului românesc şi diversitatea culturală a României Mari, cu o atenţie specială asupra comunităţilor din Valea Bistriţei. În centrul operei sale se află omul şi comunitatea rurală, ilustrate în ipostaze care reflectă continuitatea tradiţiilor şi bogăţia meşteşugurilor româneşti, ce au modelat identitatea noastră culturală. În egală măsură, imaginile ilustrează frumuseţea costumului popular, viaţa cotidiană şi relaţia profundă dintre om şi patrimoniu.

Expoziţia organizată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene contribuie la creşterea vizibilităţii culturii române şi promovează valorile fundamentale ale proiectului: respectul pentru diversitate, dialogul intercultural şi protejarea patrimoniului comun, evenimentul contribuind la dezvoltarea de noi parteneriate cu instituţiile Uniunii Europene din Luxemburg.

• Costume populare, muzică şi dansuri tradiţionale din România şi Republica Moldova, la Oeiras - Portugalia

Ambasadele României şi Republicii Moldova în Republica Portugheză, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Primăria Oieras, au organizat sâmbătă, 20 iunie 2026, la Anfiteatro Almeida Garrett din Parcul Poeţilor, Oeiras, un spectacol de muzică şi dansuri tradiţionale româneşti, cu ocazia Zilei Iei.

Împreună cu invitaţi speciali din România, tineri artişti locali din comunitatea românească sau originari din Republica Moldova, stabiliţi în Portugalia, părinţi şi copii, români, portughezi şi prieteni de pretutindeni au redescoperit împreună povestea portului românesc şi vor celebra ia, un simbol al spiritului popular şi al tradiţiei străvechi, potrivit ICR.

Ansamblul Universităţii Transilvania din Braşov şi Taraful Rapsodia Vâlceană au adus ritmuri româneşti în cadrul ediţiei din acest an a Zilei Iei de la Lisabona. Etnografa Iulia Gorneanu a prezentat simbolistica costumului tradiţional şi semnificaţia sărbătorii iei româneşti, ca parte a patrimoniului mondial imaterial UNESCO, în corelare cu Sărbătoarea Sânzienelor şi alte obiceiuri tradiţionale legate de solstiţiul de vară.

Participanţii la manifestare s-au bucurat de preparate tradiţionale, obiecte de artizanat, cămăşi populare şi alte obiecte de manufactură, expuse la standurile organizate de întreprinzători locali din comunitatea românească şi a celor din Republica Moldova.