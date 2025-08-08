APIA: Creştere de 26,2% a înmatriculărilor de autoturisme noi în România în iulie 2025

Conform datelor publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, luna iulie 2025 a adus o creştere de 26,2% a înmatriculărilor de autoturisme noi în România, comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, potrivit unui comunicat APIA emis redacţiei. În acelaşi timp, segmentul autoturismelor electrificate a înregistrat o evoluţie pozitivă, cu o creştere de 42,4%, ajungând la o cotă de piaţă de 54%. Din această categorie, motorizările mild-hybrid au crescut cu 29% şi au atins o cotă de 23,5%, cele full-hybrid au crescut cu 69% şi reprezintă acum 20,9% din total, iar plug-in hybrid-urile au cunoscut un avans de 87,8%, cu o cotă de piaţă de 6,3%. Singura scădere semnificativă a fost înregistrată la vehiculele pur electrice (BEV), care au pierdut 17,8% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, ajungând la o cotă de piaţă de doar 3,2%.

În contrast, înmatriculările de vehicule comerciale uşoare şi minibusuri au scăzut cu 12,7%, iar cele de vehicule comerciale grele şi autobuze au înregistrat o scădere de 5,9%. Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), prima entitate din România care a tratat separat motorizările mild-hybrid în raportările statistice, subliniază importanţa acestor distincţii pentru o mai bună transparenţă în analizarea pieţei.

Preşedintele APIA, Dan Vardie, a declarat că, deşi datele din luna iulie pot oferi impresia unei redresări, contextul general rămâne problematic. Creşterea de peste 26% faţă de iulie 2024 este un semnal pozitiv, dar piaţa auto, privită în ansamblul său, a înregistrat o scădere accentuată de 15,3% în primele şapte luni din 2025. Potrivit lui Vardie, această evoluţie negativă este cauzată în principal de lipsa de coerenţă şi de acţiune din partea autorităţilor, ceea ce a dus la blocaje în comportamentul de achiziţie al consumatorilor şi a destabilizat întregul lanţ valoric al industriei.

Potrivit sursei, în luna iulie 2025, s-au înmatriculat 16.276 autoturisme noi, Dacia conducând clasamentul cu 5.106 unităţi, urmată de Toyota, Skoda, Hyundai şi Renault. Toate aceste mărci au înregistrat creşteri semnificative faţă de luna iulie 2024. Cu toate acestea, în perioada ianuarie-iulie 2025, totalul înmatriculărilor de autoturisme a fost de 80.615 unităţi, în scădere cu 15,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

În ceea ce priveşte modelele, Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat autoturism în iulie, cu 1.723 de unităţi, urmat de Dacia Duster, Dacia Sandero, Toyota Corolla şi Skoda Octavia. Creşteri substanţiale s-au înregistrat la toate aceste modele.

La nivel de segmente, clasa SUV a dominat piaţa, cu o cotă de 51,9% din total, urmată de clasa C cu 27,9% şi clasa B cu 15,8%. Totuşi, segmentele A, D, E şi F au înregistrat scăderi semnificative. Din punct de vedere al tipului de combustibil, înmatriculările de autoturisme pe benzină au crescut cu 15,5%, reprezentând 39% din total, în timp ce cele pe motorină au scăzut cu 7,2%, ajungând la o cotă de doar 7%.

Autoturismele electrificate, care includ versiunile mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid şi electrice pure, au ajuns să reprezinte 54% din piaţă. Chiar dacă această categorie înregistrează un trend general pozitiv, segmentul BEV a scăzut cu 17,8%. În topul mărcilor electrice în primele şapte luni ale anului, Dacia se află pe primul loc, cu 1.160 de unităţi, urmată de Tesla, Hyundai, Renault şi Ford. Cu toate acestea, scăderile au fost semnificative pentru Dacia (-46,5%) şi Tesla (-75%).

Segmentul plug-in hybrid a înregistrat o creştere de 35,4%, cu Mercedes, Volkswagen, BMW, Ford şi Hyundai în topul preferinţelor. În schimb, segmentul full-hybrid a crescut cu 18,6%, dominat de Toyota, Dacia şi Renault, în timp ce segmentul mild-hybrid a crescut cu 10,8%, cu Dacia înregistrând o creştere spectaculoasă de peste 1300%.

În ceea ce priveşte vehiculele comerciale uşoare şi minibusurile, în iulie 2025 au fost înmatriculate 1.580 de unităţi, în scădere cu 10,2% faţă de anul trecut. Ford, Volkswagen şi Fiat au înregistrat creşteri semnificative, în timp ce Renault şi Iveco au avut scăderi notabile. În topul modelelor, Iveco Daily, VW Caddy, Ford Transit şi Renault Master au dominat segmentul. În segmentul vehiculelor comerciale uşoare electrice, în primele şapte luni s-au înmatriculat 393 de unităţi, similar cu cele 400 din aceeaşi perioadă din 2024.

Conform comunicatului, segmentul vehiculelor comerciale grele şi autobuzelor a înregistrat 676 de unităţi în iulie 2025, în scădere cu 4%. Cele mai populare mărci au fost Mercedes, Volvo şi Scania, care au înregistrat creşteri, în timp ce MAN şi Iveco au avut scăderi.

APIA reaminteşte că este singura organizaţie care realizează o analiză detaliată a înmatriculărilor de vehicule din România, folosind datele oficiale ale DGPCI şi clasificând vehiculele în funcţie de tipul de combustibil şi de utilizare.

Asociaţia a fost fondată în 1994 şi este membră a Organizaţiei Internaţionale a Constructorilor de Automobile (OICA). APIA oferă analize detaliate şi independente asupra pieţei auto şi este una dintre cele mai importante voci din industria auto din România.