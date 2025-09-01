Grindeanu: PSD a obţinut păstrarea impozitului de 1% pentru multinaţionale

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, arătând că este un lucru stabilit şi că nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod.

”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa coaliţiei.

Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită şi pentru companiile care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a spus: Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

Despre ameniţarea premierului că se va retrage din funcţie dacă PSD blochează reforma administraţiei locale, Grindeanu a spus: ”Unde aţi văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea şedinţă de coaliţie, rămânând vicepremierul Marian Neacşu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore şi s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”.