Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Holde Agri Invest marchează o creştere semnificativă a producţiei şi o îmbunătăţire a rezultatului net în primul semestru din 2025

M.P.
Piaţa de Capital / 4 septembrie, 11:06

Holde Agri Invest marchează o creştere semnificativă a producţiei şi o îmbunătăţire a rezultatului net în primul semestru din 2025

Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că raportează rezultate financiare pentru primul semestru al anului 2025, marcate de o creştere semnificativă a producţiei agricole, o îmbunătăţire vizibilă a profitabilităţii şi o consolidare a poziţiei financiare, în ciuda unor provocări persistente la nivelul costurilor de finanţare.

Sursa citată precizează:

„În primele şase luni ale anului, Holde a exploatat 16.000 hectare, dintre care 1.722 ha în regim ecologic, în cele cinci nuclee operaţionale (Roşiori, Frumuşani, Videle, Conţeşti şi Salcia). Recoltele de toamnă aferente anului agricol 2024 - 2025 (grâu, rapiţă, orz, orzoaică şi mazăre) au atins un volum total de 66.771 tone, în creştere cu peste 53% faţă de anul precedent, susţinute de condiţiile meteorologice favorabile.

Din punct de vedere financiar, compania a raportat venituri consolidate de 59 de milioane de lei comparativ cu 62 de milioane de lei în S1 2024, din care 4,4 milioane de lei din vânzarea producţiei agricole recoltate efectiv în S1 2025, 39,5 milioane de lei din producţia în curs aferentă anului agricol 2024-2025 şi 10,1 milioane de lei din subvenţii. EBITDA a urcat la 8,3 milioane de lei, comparativ cu -0,95 milioane de lei în S1 2024, iar pierderile nete s-au redus la 7 milioane de lei, o îmbunătăţire de 42% faţă de perioada similară a anului trecut”.

„Rezultatele primului semestru arată că măsurile implementate de echipa noastră au început să dea roade. Am reuşit să reducem cheltuielile cu inputurile cu 9%, să scădem cheltuielile cu personalul cu 12% şi să diminuăm alte cheltuieli de exploatare cu 22%. În paralel, am extins suprafeţele irigate prin sisteme de picurare şi am internalizat o parte din activităţile de întreţinere a utilajelor. Toate acestea se reflectă în revenirea pe plus a EBITDA şi în reducerea semnificativă a pierderii nete. În continuare, vom rămâne concentraţi pe creşterea productivităţii, pe menţinerea disciplinei financiare şi pe consolidarea parteneriatelor comerciale şi financiare, astfel încât să putem transforma aceste progrese într-o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare a Holde,” a declarat Bogdan Serghiescu, Director General al Holde Agri Invest.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Pe partea de valorificare a producţiei, Holde a adoptat o strategie echilibrată, recolta de rapiţă fiind vândută la preţurile bugetate, iar în cazul grâului şi orzului au fost încheiate contracte cu preţ deschis, ce pot fi închise până la finalul anului, oferind flexibilitate în funcţie de evoluţia pieţei. Cu excepţia grâului bio, care urmează procedura de certificare, recolta a fost contractată integral, în principal către traderi internaţionali, ceea ce asigură încasări rapide şi contracte pentru volume mari”.

„După un 2024 foarte dificil pentru întregul sector agricol, Holde demonstrează în 2025 că a reuşit să se adapteze şi să se replieze pe o direcţie solidă de redresare. Rolul nostru, ca acţionari şi membri ai Consiliului de Administraţie, este să susţinem această strategie prin decizii responsabile şi măsuri menite să stabilizeze compania pe termen mediu şi lung. Măsurile aplicate deja arată rezultate în scăderea costurilor şi în îmbunătăţirea performanţei financiare, ceea ce ne oferă încredere că direcţia este corectă. Privim cu optimism spre următoarele trimestre şi spre capacitatea echipei de management de a continua acest proces de transformare,” a declarat Iulian Cîrciumaru, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Holde Agri Invest.

Sursa citată concluzionează:

„În data de 1 septembrie 2025, Holde Agri Invest a anunţat intenţia de reducere şi ulterior majorare a capitalului social, cu până la 45 de milioane de lei. Mai exact, compania propune reducerea capitalului social cu suma de aproximativ 33,96 milioane de lei, prin scăderea valorii nominale a acţiunii de la 1 leu la 0,72 lei, pentru acoperirea parţială a pierderilor reportate. Ulterior, Holde are în vedere o majorare de capital de până la 45 de milioane de lei, prin emisiunea a până la 62,5 milioane de acţiuni noi cu valoare nominală de 0,72 lei fiecare. Această operaţiune va permite atât atragerea de fonduri noi pentru activitatea curentă şi investiţii, cât şi transformarea împrumuturilor acordate de acţionari în acţiuni noi, reducând presiunea asupra lichidităţii şi consolidând baza de capital. Totodată, ajustarea valorii nominale a acţiunilor, la un nivel mai apropiat de cel de piaţă, creează premise reale pentru participarea acţionarilor existenţi şi pentru atragerea de resurse suplimentare necesare consolidării companiei”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb