Holde Agri Invest marchează o creştere semnificativă a producţiei şi o îmbunătăţire a rezultatului net în primul semestru din 2025

Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că raportează rezultate financiare pentru primul semestru al anului 2025, marcate de o creştere semnificativă a producţiei agricole, o îmbunătăţire vizibilă a profitabilităţii şi o consolidare a poziţiei financiare, în ciuda unor provocări persistente la nivelul costurilor de finanţare.

Sursa citată precizează:

„În primele şase luni ale anului, Holde a exploatat 16.000 hectare, dintre care 1.722 ha în regim ecologic, în cele cinci nuclee operaţionale (Roşiori, Frumuşani, Videle, Conţeşti şi Salcia). Recoltele de toamnă aferente anului agricol 2024 - 2025 (grâu, rapiţă, orz, orzoaică şi mazăre) au atins un volum total de 66.771 tone, în creştere cu peste 53% faţă de anul precedent, susţinute de condiţiile meteorologice favorabile.

Din punct de vedere financiar, compania a raportat venituri consolidate de 59 de milioane de lei comparativ cu 62 de milioane de lei în S1 2024, din care 4,4 milioane de lei din vânzarea producţiei agricole recoltate efectiv în S1 2025, 39,5 milioane de lei din producţia în curs aferentă anului agricol 2024-2025 şi 10,1 milioane de lei din subvenţii. EBITDA a urcat la 8,3 milioane de lei, comparativ cu -0,95 milioane de lei în S1 2024, iar pierderile nete s-au redus la 7 milioane de lei, o îmbunătăţire de 42% faţă de perioada similară a anului trecut”.

„Rezultatele primului semestru arată că măsurile implementate de echipa noastră au început să dea roade. Am reuşit să reducem cheltuielile cu inputurile cu 9%, să scădem cheltuielile cu personalul cu 12% şi să diminuăm alte cheltuieli de exploatare cu 22%. În paralel, am extins suprafeţele irigate prin sisteme de picurare şi am internalizat o parte din activităţile de întreţinere a utilajelor. Toate acestea se reflectă în revenirea pe plus a EBITDA şi în reducerea semnificativă a pierderii nete. În continuare, vom rămâne concentraţi pe creşterea productivităţii, pe menţinerea disciplinei financiare şi pe consolidarea parteneriatelor comerciale şi financiare, astfel încât să putem transforma aceste progrese într-o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare a Holde,” a declarat Bogdan Serghiescu, Director General al Holde Agri Invest.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Pe partea de valorificare a producţiei, Holde a adoptat o strategie echilibrată, recolta de rapiţă fiind vândută la preţurile bugetate, iar în cazul grâului şi orzului au fost încheiate contracte cu preţ deschis, ce pot fi închise până la finalul anului, oferind flexibilitate în funcţie de evoluţia pieţei. Cu excepţia grâului bio, care urmează procedura de certificare, recolta a fost contractată integral, în principal către traderi internaţionali, ceea ce asigură încasări rapide şi contracte pentru volume mari”.

„După un 2024 foarte dificil pentru întregul sector agricol, Holde demonstrează în 2025 că a reuşit să se adapteze şi să se replieze pe o direcţie solidă de redresare. Rolul nostru, ca acţionari şi membri ai Consiliului de Administraţie, este să susţinem această strategie prin decizii responsabile şi măsuri menite să stabilizeze compania pe termen mediu şi lung. Măsurile aplicate deja arată rezultate în scăderea costurilor şi în îmbunătăţirea performanţei financiare, ceea ce ne oferă încredere că direcţia este corectă. Privim cu optimism spre următoarele trimestre şi spre capacitatea echipei de management de a continua acest proces de transformare,” a declarat Iulian Cîrciumaru, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Holde Agri Invest.

Sursa citată concluzionează:

„În data de 1 septembrie 2025, Holde Agri Invest a anunţat intenţia de reducere şi ulterior majorare a capitalului social, cu până la 45 de milioane de lei. Mai exact, compania propune reducerea capitalului social cu suma de aproximativ 33,96 milioane de lei, prin scăderea valorii nominale a acţiunii de la 1 leu la 0,72 lei, pentru acoperirea parţială a pierderilor reportate. Ulterior, Holde are în vedere o majorare de capital de până la 45 de milioane de lei, prin emisiunea a până la 62,5 milioane de acţiuni noi cu valoare nominală de 0,72 lei fiecare. Această operaţiune va permite atât atragerea de fonduri noi pentru activitatea curentă şi investiţii, cât şi transformarea împrumuturilor acordate de acţionari în acţiuni noi, reducând presiunea asupra lichidităţii şi consolidând baza de capital. Totodată, ajustarea valorii nominale a acţiunilor, la un nivel mai apropiat de cel de piaţă, creează premise reale pentru participarea acţionarilor existenţi şi pentru atragerea de resurse suplimentare necesare consolidării companiei”.