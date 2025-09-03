Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reţeaua Simply by Auchan ajunge la 50 de magazine în franciză

I.S.
Comunicate de presă / 3 septembrie, 12:59

Reţeaua Simply by Auchan ajunge la 50 de magazine în franciză

Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-şi astfel expansiunea pe segmentul de proximitate, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Active în 14 judeţe din ţară, aceste magazine acoperă comunităţi din mediul urban şi rural, sprijinind dezvoltarea antreprenoriatului românesc local. Prin acest program, lansat în iunie 2024, retailerul oferă francizaţilor un pachet complet de produse, servicii şi suport, facilitând dezvoltarea unor afaceri de succes în comerţul modern.

Primele 50 de magazine Simply by Auchan sunt distribuite în judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, precum şi în Bucureşti. Cea mai mare cerere pentru formatul de franciză provine din Ilfov, pe raza acestuia fiind deschise deja 8 magazine.

Magazinele Simply by Auchan au suprafeţe cuprinse între 50 şi 350 mp şi pun la dispoziţia clienţilor o gamă variată de până la 4.000 de articole, de la fructe şi legume, produse congelate şi băcănie, până la articole marcă proprie Auchan la cel mai bun raport calitate - preţ, dar şi produse nealimentare, precum cosmetice, produse pentru curăţenie şi îngrijirea animalelor de companie.

În prezent, majoritatea partenerilor care deţin magazine Simply by Auchan sunt antreprenori locali care îşi doresc să beneficieze de diferenţa pe care o aduce Auchan într-o piaţă extrem de competitivă. De asemenea, deţinerea unui spaţiu comercial nu este o cerinţă obligatorie, compania oferind sprijin constant atât înainte, cât şi după deschiderea magazinului. Printre francizaţi se regăsesc şi persoane fără experienţă anterioară în retail, ale căror magazine au obţinut rezultate remarcabile.

Potrivit sursei, potenţialii francizaţi, indiferent dacă deţin deja un spaţiu comercial sau intenţionează să dezvolte unul, beneficiază de suport operaţional din partea Auchan, ce cuprinde regândirea imaginii şi layout-ului magazinului, transformarea acestuia prin introducerea unor elemente moderne ce oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătăţire a gamei, acces la o platformă facilă de comandă a produselor, suport pentru redeschidere şi sprijin constant în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat. Totodată, francizaţii beneficiază de un pachet de training ce conţine informaţii operaţionale despre ecosistemul Auchan, despre activitatea de comerţ sub brandul Auchan şi sistemul de franciză Simply.

Potrivit reprezentanţilor companiei, perioada de recuperare a investiţiei necesare pentru a adera la lanţul de franciză Auchan nu depăşeşte, în general, doi ani. Aceasta poate varia însă în funcţie de particularităţile fiecărui business.

Odată cu dezvoltarea acestui parteneriat pe termen lung, bazat pe profesionalism, inovaţie şi susţinere continuă, Auchan oferă antreprenorilor din retail o serie de avantaje şi beneficii printre care se numără:

-Acces la gama de mărci proprii Auchan

-Apartenenţa la ecosistemul mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

-Cooperarea cu un brand renumit pe piaţă în materie de calitate a serviciilor şi a preţurilor oferite consumatorilor

