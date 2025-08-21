Sondaj CEC Bank: Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în ţară

Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în România iar ca destinaţie, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte şi puţin peste 7% aleg să meargă la rude/la ţară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În afară de cei care merg în concediu în ţară, aproximativ 33% dintre români susţin că nu pleacă deloc în concediu în această vară iar un procentaj de 16,75% din cei chestionaţi îşi petrec vacanţa în străinătate.

În ceea ce priveşte rezervările pentru vacanţă - 57,5% dintre români au menţionat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obişnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenţii de voiaj. Doar puţin peste 5% apelează la recomandările prietenilor şi cunoştinţelor.

La întrebarea - Câte zile îţi permiţi să mergi în vacanţă în această vară? - peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menţionat că vor merge 3 - 4 zile în vacanţă în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanţă, circa 11% şi-au alocat 10 zile iar 15% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanţă.

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanţă, în timp ce peste 35,5% dintre respondenţi declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puţini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanţă strict pentru cumpărături.

La întrebarea - De unde faci rost de bani pentru vacanţă - peste 77% dintre respondenţi au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puţini (9%) se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanţă pentru plata concediului iar circa 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puţini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plăţile în concediu, peste 38% dintre respondenţi spun că vor plăti cash şi circa 22% o combinaţie cash şi card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. Puţin peste 17% vor plăti doar cu card de debit şi cash, aproape 6% doar cu card de credit şi puţin peste 5% doar cu doar cu card de credit şi cash.

În ceea ce priveşte mărimea bugetului de vacanţă, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% - 30% faţă de anul trecut.