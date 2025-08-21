Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj CEC Bank: Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în ţară

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 13:02

Sondaj CEC Bank: Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în ţară

Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în România iar ca destinaţie, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte şi puţin peste 7% aleg să meargă la rude/la ţară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În afară de cei care merg în concediu în ţară, aproximativ 33% dintre români susţin că nu pleacă deloc în concediu în această vară iar un procentaj de 16,75% din cei chestionaţi îşi petrec vacanţa în străinătate.

În ceea ce priveşte rezervările pentru vacanţă - 57,5% dintre români au menţionat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obişnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenţii de voiaj. Doar puţin peste 5% apelează la recomandările prietenilor şi cunoştinţelor.

La întrebarea - Câte zile îţi permiţi să mergi în vacanţă în această vară? - peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menţionat că vor merge 3 - 4 zile în vacanţă în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanţă, circa 11% şi-au alocat 10 zile iar 15% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanţă.

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanţă, în timp ce peste 35,5% dintre respondenţi declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puţini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanţă strict pentru cumpărături.

Potrivit sursei, CEC Bank oferă clienţilor săi posibilitatea achiziţionării rovinietei, huvinietei sau să îşi plătească taxa de pod de la Feteşti - Cernavodă direct din aplicaţia de Mobile Banking - CEC app.

La întrebarea - De unde faci rost de bani pentru vacanţă - peste 77% dintre respondenţi au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puţini (9%) se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanţă pentru plata concediului iar circa 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puţini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plăţile în concediu, peste 38% dintre respondenţi spun că vor plăti cash şi circa 22% o combinaţie cash şi card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. Puţin peste 17% vor plăti doar cu card de debit şi cash, aproape 6% doar cu card de credit şi puţin peste 5% doar cu doar cu card de credit şi cash.

Conform comunicatului, pentru plata cu cardul, clienţii CEC Bank pot apela la cardul VISA Multicurrency care oferă acces direct la conturi în zece valute. De asemenea, cheltuielile prilejuite de concediu pot fi plătite cu cardul de credit de la CEC Bank în până la 24 rate lunare fără dobândă, la orice comerciant din lume.

În ceea ce priveşte mărimea bugetului de vacanţă, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% - 30% faţă de anul trecut.

