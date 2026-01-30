Treisprezece cluburi din China au fost sancţionate pentru trucarea meciurilor

Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte patru formaţii din liga secundă au fost sancţionate sportiv şi pecuniar în China, în urma unei anchete privind „trucarea meciurilor, jocurile de noroc şi corupţia din industria fotbalului”.

Shanghai Shenhua, vicecampioana sezonului trecut, a suferit cea mai dură sancţiune, alături de Tianjin Tigers, ambele primind câte 10 puncte penalizare.

Alte patru echipe pedepsite au retrogradat deja în China League One.

Cele 13 echipe au fost, de asemenea, amendate cu sume cuprinse între 21.000 şi 104.000 de lire sterline (200.000 şi un milion de yuani).

Pedepsele au fost aplicate de autorităţi ca urmare a unei anchete privind jocurile de noroc şi manipularea meciurilor legate de fotbal.

Un comunicat dat publicităţii precizează că sancţiunile au fost menite „să menţină disciplina din industrie, să purifice mediul fotbalistic şi să menţină o concurenţă loială. Deducerile de puncte şi penalităţile financiare impuse cluburilor se bazează pe suma, natura, gravitatea şi impactul social al tranzacţiilor necorespunzătoare în care a fost implicat fiecare club”, a declarat Federaţia chineză (CFA), adăugând că îşi va menţine politica de „toleranţă zero” faţă de corupţie.