2025 - anul contrastelor în imobiliare; Creşteri pe industrial şi retail, prudenţă pe birouri

Piaţa imobiliară locală a înregistrat, anul trecut, evoluţii inegale, cu un sector industrial aflat la niveluri record de închiriere, un retail rezilient şi o piaţă de birouri mai prudentă, dar cu o scădere a neocupării pe fondul lipsei livrărilor noi. Rezidenţialul rămâne susţinut de cerere, în ciuda presiunilor fiscale şi a ofertei limitate, iar structura investitorilor se schimbă, cu tot mai mult capital local. Silviu Pop, director CEE & Romania Research la Colliers, analizează principalele tendinţe, tranzacţiile relevante şi perspectivele pieţei imobiliare din România pentru perioada următoare.

Reporter: Care a fost evoluţia pieţei imobiliare în 2025?

Silviu Pop: Piaţa imobiliară locală a avut un an cu evoluţii diferite, în funcţie de sector. Pe industrial, a fost un an record. Au fost închiriaţi aproape un milion de metri pătraţi la nivel naţional, cu peste 60% mai mult faţă de anul precedent. Este un nivel aproape dublu faţă de anii buni din perioada pre-pandemie. Intrarea în Schengen şi perspectiva unei infrastructuri mult îmbunătăţite în următorii ani i-au determinat pe dezvoltatori şi chiriaşi să accelereze proiectele de logistică şi producţie.

Pe birouri, în Bucureşti am văzut o scădere importantă a activităţii de închiriere - cu peste 25% faţă de anul anterior, la aproape 250.000 de metri pătraţi. Chiar şi aşa, în contextul în care nu s-a livrat niciun proiect nou (o premieră pentru piaţa locală în ultimii peste 20 de ani), rata de neocupare a scăzut sub 12% la final de an, cel mai redus nivel din ultimii patru ani. Există însă o diferenţă clară între clădirile moderne, bine poziţionate, şi cele mai vechi sau aflate în zone periferice. În proiectele de calitate, rata de neocupare este, în medie, de o singură cifră şi, în multe cazuri, discutăm mai degrabă despre o piaţă a proprietarilor.

Pe retail, a fost un an bun, în ciuda presiunilor resimţite de consumatori. În centrele comerciale performante, ratele de neocupare sunt foarte scăzute. În multe cazuri, nu există spaţii libere, ci liste de aşteptare pentru brandurile care vor să intre. În rezidenţial, deşi vânzările au scăzut uşor în 2025 faţă de 2024, în Bucureşti şi în oraşele puternice economic există în continuare o cerere solidă. În acelaşi timp, diferenţa dintre cerere şi oferta nouă (livrările de proiecte rezidenţiale) este mare, chiar mai mare decât înainte de pandemie, ceea ce continuă să pună presiune pe preţuri.

Reporter: Cum se vor reflecta în piaţa imobiliară noile taxe fiscale?

Silviu Pop: Nu vorbim despre un impact favorabil. Creşterea impozitelor pe proprietate şi, în general, taxele care afectează consumatorii pun presiune pe piaţă şi temperează perspectivele pe termen scurt şi mediu. În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont că piaţa imobiliară locală a crescut puternic în ultimii zece ani. A fost o perioadă de expansiune accelerată. Atât timp cât economia evită o ajustare dură, anii 2025-2026 par mai degrabă o perioadă de respiro şi de aşezare, înaintea unui nou ciclu de creştere.

Reporter: Cum au evoluat anul trecut preţurile imobilelor, atat pe piata rezidenţială, cât şi în segmentele comercial/industrial/de birouri?

Silviu Pop: Dacă ne uităm la preţuri, vedem o uşoară îmbunătăţire. Chiar dacă randamentele s-au ajustat puţin, presiunea pe chirii este clar în creştere, mai ales în zona de birouri şi spaţii comerciale. În industrial, creşterea chiriilor nu mai este la fel de accentuată acum, dar trebuie spus că acolo am avut majorări importante în anii anteriori. În rezidenţial, vorbim despre o creştere solidă, de până la 10%. Există însă diferenţe evidente între proiectele noi sau cele din zone centrale şi restul pieţei.

Reporter: Ce tranzacţii importante au avut loc în 2025 în piaţa imobiliară şi ce mişcări se anunţă pentru anul în curs?

Silviu Pop: Dacă ne uităm la tranzacţiile imobiliare, 2025 a fost un an interesant nu neapărat prin mărimea tranzacţiilor sau prin preţuri, ci prin tipul de cumpărători care au intrat în piaţă. Două dintre cele mai importante vânzări de clădiri de birouri - faza 1 din Equilibrium şi Victoria Center - sunt relevante pentru că au implicat investitori aflaţi la prima achiziţie în România. Asta arată că baza de cumpărători se lărgeşte şi este un semnal bun pentru lichiditatea pieţei pe termen lung.

O altă tranzacţie importantă a fost vânzarea hotelului Hilton Garden Inn Bucharest Airport. Este un exemplu de produs investiţional dezvoltat de la zero şi vândut ca activ matur - un tip de tranzacţie pe care nu l-am mai văzut până acum la acest nivel pe piaţa locală.

Reporter: Ce perspective are sectorul imobiliar din România?

Silviu Pop: Suntem destul de optimişti în privinţa pieţei imobiliare din România, şi nu doar pentru că facem parte din acest ecosistem. Credem că multe dintre segmentele pieţei sunt încă sub nivelul lor real de potenţial. Cu alte cuvinte, mai este loc pentru proiecte noi şi pentru chiriaşi noi. Avem un decalaj mare între productivitate şi salarii - probabil unul dintre cele mai competitive din Uniunea Europeană. Asta ar trebui să încurajeze investiţiile în birouri şi în zona industrială. În retail, dacă ne uităm la randamentele operaţionale medii raportate de Eurostat, România este printre primele din Uniune, peste media europeană. Asta sugerează că piaţa este încă puţin competitivă - adică avem mai puţini jucători decât ar permite potenţialul real al consumului.

Reporter: Cum s-au modificat structura şi tendinţele cumpărătorilor?

Silviu Pop: Dacă ne uităm la piaţa de investiţii, se văd două lucruri importante. În primul rând, piaţa este mult mai echilibrată între marile sectoare - birouri, industrial şi retail. În trecut, birourile dominau clar piaţa, ajungând uneori la peste trei sferturi din volumul total anual. Acum, distribuţia este mai uniformă. În al doilea rând, vedem o creştere puternică a capitalului local. Investitorii români au ajuns să fie cei mai activi pe segmentul proprietăţilor comerciale, din perspectiva tranzacţiilor încheiate. Este o schimbare importantă faţă de anii anteriori, când capitalul străin era dominant.

Reporter: Mulţumesc!