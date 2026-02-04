2Performant atrage 5,65 milioane lei pentru extinderea internaţională

Compania românească 2Performant, dezvoltatorul platformei de marketing afiliat BusinessLeague.com, demarează o nouă majorare de capital prin care intenţionează să atragă până la 5,65 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Operaţiunea, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, se desfăşoară între 3 şi 16 februarie 2026, iar intermediarul ofertei este S.S.I.F. Tradeville S.A, adaugă sursa menţionată. Comunicatul atrage atenţia că oferta include maxim 4.344.347 de acţiuni, la preţul de 1,30 lei pe acţiune, şi se adresează iniţial deţinătorilor de drepturi de preferinţă, care pot subscrie pro-rata cu participaţia lor existentă.

Conform comunicatului de presă, fondurile obţinute vor fi investite în dezvoltarea pieţei româneşti, extinderea modulului de influencer marketing şi lansarea operaţiunilor pe piaţa din Irlanda. În România, 2Performant vizează creşterea numărului de magazine, afiliaţi şi creatori de conţinut, prin investiţii în campanii de marketing şi vânzări, subliniază sursa precizată. În ceea ce priveşte influencer marketingul, potrivit comunicatului, compania îşi propune să valideze modulul dedicat şi să susţină creatorii de conţinut prin investiţii în campanii specializate. Extinderea în Irlanda va presupune testarea şi consolidarea prezenţei platformei BusinessLeague, cu bugete dedicate pentru lansare şi dezvoltare operaţională, se adaugă în comunicat.

Sursa amintită susţine că obiectivele strategice pentru finalul anului 2027 includ atingerea a 10.000 de utilizatori activi şi 2.000 de magazine active, precum şi un profit anual estimat de aproximativ 1,5 milioane de euro. CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie 2Performant, Dorin Boerescu, a declarat: „Deschiderea pieţei din Irlanda reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea noastră. Alegem să mergem înainte cu luciditate, încredere şi ambiţie, pentru a transforma 2Performant într-o companie relevantă pentru ecosistemul global de performance marketing”, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Deputy CEO Ana Opriţă a adăugat că această etapă de dezvoltare va consolida poziţia companiei pe pieţele locale şi regionale, într-un ecosistem matur, cu mii de parteneri activi şi peste 15 ani de experienţă. „Este o oportunitate pentru investitori să participe la creşterea unei companii româneşti listate, caracterizată prin transparenţă, meritocraţie şi credibilitate”, a mai transmis Ana Opriţă prin intermediul comunicatului de presă.