”Valorile universale” ale Occidentului - doctrina globală a SUA şi UE

Ziarul BURSA #Internaţional / 2 septembrie

”Valorile universale” ale Occidentului - doctrina globală a SUA şi UE

”Valorile universale” reprezintă fundamentul prin care Statele Unite şi Uniunea Europeană îşi legitimează prezenţa globală. De la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ordinea liberală internaţională a fost construită pe aceste principii, proclamate drept aplicabile tuturor popoarelor.

Ce sunt, în esenţă

În termenii diplomaţiei occidentale, toate statele trebuie să respecte un cadru normativ comun, considerat universal: democraţia reprezentativă, economia de piaţă, statul de drept şi drepturile fundamentale ale omului.

Acest set de valori a fost înscris în Carta ONU (1945), în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) şi, ulterior, în documentele NATO, UE şi OSCE.

Cele 5 obiective - ”ce lume se doreşte”

Occidentul şi-a definit viziunea globală prin cinci mari repere: o lume guvernată democratic, cu alegeri libere şi separaţia puterilor în stat; respectarea drepturilor omului ca normă fundamentală; statul de drept şi justiţia independentă; economie de piaţă şi comerţ liber; securitate colectivă (NATO, parteneriate transatlantice).

Cele 5 direcţii - ”cum se ajunge acolo”

Modelul occidental a promovat, timp de decenii, următoarele căi:

- instituţii multilaterale dominate de SUA/Europa (ONU, FMI, Banca Mondială, NATO, UE);

- intervenţii externe pentru „exportul democraţiei” (Irak, Afganistan, Libia);

- regim de sancţiuni împotriva statelor considerate în afara normelor;

- extinderea globalizării pe bază de comerţ liber şi liberalizare financiară;

- alianţe politice şi militare cu regimuri care sprijină ordinea liberală (inclusiv parteneri autoritari, dacă interesele o cereau).

Instrumente şi punere în operă

- Planul Marshall (după 1945) - reconstrucţia Europei sub umbrela americană, începutul globalizării occidentale.

- Tratatul Nord-Atlantic (NATO, 1949) - arhitectura de securitate colectivă, cu SUA ca lider.

- Instituţiile financiare internaţionale - FMI şi Banca Mondială au impus standarde de liberalizare şi reforme de piaţă în schimbul finanţării.

- Uniunea Europeană - integrarea regională ca model de succes exportabil.

- Reţele globale de liber schimb (GATT, apoi OMC).

- Sistem de sancţiuni - un mecanism de coerciţie normativă folosit împotriva statelor considerate ”paria”.

Instituţionalizare

Valorile universale occidentale au fost codificate în tratate internaţionale (Carta ONU, Convenţiile ONU privind drepturile omului, tratatele europene), în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi în normele NATO şi OSCE.

Critici şi limite

- Ipocrizie: intervenţii militare în numele democraţiei (Irak, Afganistan) au produs instabilitate şi victime civile.

- Dublu standard: toleranţă faţă de regimuri autoritare ”prietene” (Arabia Saudită, Egipt), dar sancţiuni dure pentru adversari.

- Inegalităţi economice: globalizarea a adâncit disparităţi între Nord şi Sud.

- Eroziune internă: ascensiunea populismului şi a iliberalismului (Ungaria, Polonia, chiar SUA sub Trump) a slăbit autoritatea morală a Occidentului.

Rezumat într-o frază

Pentru Occident, ”valorile universale” înseamnă democraţie, drepturi ale omului, stat de drept, economie de piaţă şi securitate colectivă - promovate prin instituţii multilaterale, alianţe şi sancţiuni - dar aplicate adesea selectiv şi cu rezultate contestate.

