”Mica Buclă” devine un festival al ciclismului pentru toţi

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 27 august

”Mica Buclă” devine un festival al ciclismului pentru toţi

Turul Ciclist al României 2025 aduce o premieră de amploare: pe lângă competiţia de elită, publicul va avea ocazia să participe la şapte curse de masă, dedicate atât copiilor, cât şi adulţilor. În acest fel, evenimentul depăşeşte cadrul exclusiv al sportului ărofesionist şi devine un adevărat festival naţional al ciclismului, care promovează mişcarea, comunitatea şi frumuseţea peisajelor autohtone.

Cursele dedicate amatorilor - trei provocări pentru pasionaţi

În premieră, cicliştii de peste 16 ani pot intra în atmosfera competiţională prin trei curse spectaculoase: King of the Mountain - 11 septembrie, Pasul Dichiu: 12,5 km de urcare spre Platoul Bucegi, cu o diferenţă de altitudine de 853 m; King of the City - 13 septembrie, Slobozia: un circuit urban de 5,6 km, cu start şi finish în Piaţa Revoluţiei;

King of the Capital - 14 septembrie, Bucureşti: 6,8 km în centrul Capitalei, chiar înainte de marea finală a Turului.

Cursa Copiilor - viitorii campioni pe două roţi

Micii pasionaţi de ciclism (2-14 ani) sunt invitaţi la curse speciale în oraşele Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) şi Bucureşti (14 septembrie). Emoţia competiţiei, siguranţa traseelor şi aplauzele publicului le oferă celor mici o experienţă autentică de sportivi profesionişti. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online. Toţi participanţii primesc medalii de final, iar experienţa este completată de atmosfera de festival din fiecare oraş.

Programul competiţiei de elită

Turul României rămâne şi în 2025 o cursă de referinţă pe harta ciclismului european. Etapele sunt: 9 septembrie - Prezentarea echipelor, Craiova; 10 septembrie - Etapa 1: Craiova - Târgu Cărbuneşti - Horezu - Râmnicu Vâlcea (175 km); 11 septembrie - Etapa 2: Piteşti - Topoloveni - Pucioasa - Pasul Dichiu (172 km); 12 septembrie - Etapa 3: Braşov - Întorsura Buzăului - Sărata Monteoru - Buzău (180 km); 13 septembrie - Etapa 4: Buzău - Brăila - Însurăţei - Slobozia (212 km); 14 septembrie - Etapa 5: circuit în Bucureşti (95 km).

Turul României, supranumit „Mica Buclă”, are o istorie ce porneşte în 1910 şi continuă astăzi ca una dintre cele mai importante competiţii sportive din ţară.

