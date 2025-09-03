AAF: Activele fondurilor deschise de investiţii au depăşit pragul de 30 mld. lei

Activele fondurilor deschise de investiţii au depăşit pragul de 30 milirde de lei, la finalul lunii iulie, marcând un maxim istoric pentru piaţa locală, potrivit ultimului raport oficial întocmit de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România, conform unui comunicat emis redacţiei. Totodată, intrările nete din luna iulie, la nivelul întregii pieţe, au fost cele mai mari din acest an, respectiv, peste 800 de milioane de lei. Ultimele date vin în completarea bornei istorice de un milion de investitori atinsă de piaţa de asset management din România la finalul lunii iunie, confirmând trendul ascendent pe care se află.

Potrivit celor mai recente date din piaţă, centralizate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF), activele nete ale celor 97 de fonduri deschise locale au crescut în luna iulie cu 5%, până la 30,5 mld lei (6 mld euro), creşterea de a începutul anului 2025 fiind de 14,6%. Acest avans s-a datorat intrărilor de bani noi (1,7 mld de la începutul anului), dublate de o creştere generată de randamentele obţinute de administratorii fondurilor.

”Aflate în creştere constantă de la o lună la alta în acest an, activele fondurilor deschise de investiţii au depăşit pentru prima dată, la finalul lunii iulie, pragul de 30 mld lei, marcând un nou maxim istoric. După depăşirea unui milion de investitori în iunie, acest lucru ne arată că industria de asset management din România traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa. Iar acestea nu sunt doar nişte simple cifre, ci sunt un semnal că piaţa se maturizează, că încrederea investitorilor se consolidează şi că profesionalismul administratorilor de fonduri este recunoscut. Maximele istorice despre care vorbim în ultima perioadă sunt o dovadă a faptului că publicul a înţeles importanţa investiţiilor pe termen lung şi alege să îşi pună economiile la lucru. Această performanţă se datorează atât seriozităţii şi transparenţei cu care experţii din industrie îşi fac treaba, cât şi eforturilor constante de a educa financiar publicul. De ani buni, jucătorii din piaţă comunică deschis, explică beneficiile şi riscurile investiţiilor şi construiesc încredere. Pentru că ştim că un investitor informat este un investitor de succes, Asociaţia Administratorilor de Fonduri a luat decizia, acum cinci ani, să se implice mult mai aplicat în educaţia financiară, creând programul „Economiseşte inteligent”, care va continua, din 8 septembrie, cu ediţia din acest an. Deşi ştim că educaţia e un proces de durată şi implică schimbarea comportamentelor potenţialilor investitori, rezultatele din ultimii ani indică faptul că decizia luată a fost corectă. Astăzi, vorbim nu doar despre mai mulţi investitori, ci şi despre investitori informaţi care la rândul lor pot transmite încredere altora. Tot mai mulţi români ştiu astăzi să îşi construiască un portofoliu, să îşi diversifice plasamentele şi să îşi asigure un viitor mai stabil. Aceasta este una dintre cele mai mari realizări ale industriei: investiţiile nu mai sunt percepute ca adresându-se doar specialiştilor sau celor care câştigă mulţi bani, ci ca o opţiune accesibilă pentru publicul larg”, a declarat Horia Gustă, preşedinte AAF.

Potrivit sursei, fondurile deschise locale au înregistrat, în luna iulie, intrări nete de 770,3 mil lei (152 mil euro), fiind vizate fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (+446,9 mil lei), cele de acţiuni (+122 mil lei), cele reunite sub categoria "alte fonduri” (+108,1 mil lei) şi cele diversificate (+93,5 mil lei), în vreme ce fondurile de randament absolut au avut ieşiri nete (-0,2 mil lei).

La nivelul întregii pieţe a fondurilor, activele nete ale celor 249 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna iulie cu 4,2% până la nivelul de 53,9 mld lei (10,6 mld euro), creşterea de la începutul anului 2025 fiind de 11,6%. Intrările nete ale lunii au totalizat 801 mil lei (158 mil euro), cele mai mari intrări lunare din acest an.

Datele centralizate de AAF mai arată că cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 14,9% şi 24,9 %. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 80,32% şi 86,9%, obţinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (faţă de luna iulie 2022).