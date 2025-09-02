Acarom: Creştere a înmatriculărilor de maşini noi în august 2025

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in August 2025 cu +51.67% fata de august 2024, atingand un volum de 15.125 unitati, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Pe primele 8 luni din 2025, volumul autoturismelor noi inmatriculate se ridica la 95.843 unitati, in scadere cu -10% fata de aceeasi perioada din 2024, respectiv 106.534 unitati.

In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in august 2025 cifra de 30.330 unitati, o crestere de +9.5% fata de august 2024. Pe primele 8 luni din 2025, volumul de autoturisme second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania a atins valoarea de 230.547 unitati, in crestere cu +9.54% fata de perioada similara din 2024, respectiv 210.472 unitatii.

Ptrivit sursei, clasamentul pe marci autoturisme noi, ianuarie-august 2025:

DACIA = 26.878 unitati

TOYOTA = 9.277 unitati

SKODA = 7.385 unitati

VOLKSWAGEN= 6.526 unitati

RENAULT = 5.777 unitati

HYUNDAI = 6.124 unitati

FORD = 4.549 unitati

MERCEDES = 3.808 unitati

BMW = 3.554 unitati

SUZUKI = 3.022 unitati