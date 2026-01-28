Acord privind migranţii: Rwanda s-a adresat justiţiei după ce Londra a suspendat plăţile

Rwanda a anunţat marţi seară că s-a adresat justiţiei împotriva Regatului Unit întrucât acesta a suspendat plăţile prevăzute de un acord ce viza primirea de migranţi expulzaţi, abandonat de Londra în 2024, relatează Reuters şi AFP.

Premierul britanic Keir Starmer a anulat acest plan, negociat de fostul şef al guvernului Boris Johnson în 2022, relatează Reuters.

La preluarea funcţiei în iulie 2024, Starmer a declarat acordul „mort şi îngropat”, potrivit AFP.

Londra a virat deja 240 de milioane de lire sterline (276 de milioane de euro) către Kigali înainte de abandonarea acordului, iar alte 50 de milioane de lire sterline (57,5 milioane de euro) urmau să fie achitate în aprilie, notează Reuters.

„Rwanda regretă că aduce aceste plângeri în faţa unui tribunal de arbitraj, dar pe fondul intransigenţei Regatului Unit privind aceste chestiuni nu avea altă opţiune”, a declarat Michael Butera, consilier al ministrului justiţiei rwandez, citat de AFP.

Guvernul rwandez a încercat să iniţieze un dialog diplomatic înainte de a recurge la o acţiune în justiţie, a dat asigurări Butera, potrivit Reuters.

„Ne vom apăra ferm poziţia în scopul protejării contribuabililor britanici”, a reacţionat un purtător de cuvânt al premierului britanic, relatează AFP.

Anul trecut, Regatul Unit a suspendat cea mai mare parte a ajutorului său financiar pentru Rwanda, acuzând sprijinul acordat de Kigali grupării M23 din Republica Democratică Congo, notează Reuters.

Rwanda a ripostat, calificând această decizie drept „punitivă”, potrivit AFP.

Imigraţia a devenit o temă politică tot mai prezentă în dezbaterea publică după ce Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană în 2020, în mare parte pe baza promisiunii de „reluare a controlului” asupra frontierelor, relatează Reuters.

Rwanda, o ţară cu aproximativ 13 milioane de locuitori, se prezintă drept una dintre cele mai stabile naţiuni de pe continentul african şi este lăudată pentru infrastructura sa modernă, potrivit AFP.

Totuşi, organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului îl acuză pe preşedintele Paul Kagame, aflat la putere de 25 de ani, că guvernează într-un climat de teamă, reprimând disidenţa şi libertatea de exprimare, notează Reuters.