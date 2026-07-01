ACT4FOOD: UE finanţează soluţii împotriva atacurilor cibernetice în sectorul alimentar

Patru proiecte de cercetare şi inovare finanţate de Uniunea Europeană îşi vor uni forţele pe 3 iulie 2026 în cadrul celui de-al doilea webinar dintr-o serie comună dedicată consolidării securităţii sistemelor alimentare prin rezilienţă, pregătire şi anticiparea ameninţărilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Evenimentul online, intitulat „Advancing Food System Security: From Early Signals to Systemic Resilience”, va aduce împreună cercetători, practicieni şi factori de decizie pentru a analiza riscurile emergente, prevenirea fraudei alimentare, securitatea cibernetică şi apărarea lanţurilor de aprovizionare, transmite sursa citată.

Evenimentul continuă succesul primei ediţii din martie 2026, care a examinat impactul riscurilor chimice, biologice şi radiologice (CBR) asupra sectorului alimentar din Europa, informează aceeaşi sursă.

„Când tot ce ai este un ciocan, totul pare un cui: de ce metodele analitice rezolvă doar o parte a problemei fraudei alimentare şi ce alte abordări sunt necesare”, arată titlul prezentării susţinute de Peter Olsen (NOFIMA) în cadrul proiectului EFF-CoP, conform datelor transmise.

Agenda include expuneri ale experţilor din celelalte iniţiative europene: Anna Vetsou (EMPRACTIS L.P.) va prezenta cadrul de management al rezilienţei în proiectul SecureFood, Alberto Garre (Universidad Politecnica de Cartagena) va vorbi despre actualizarea sistemelor HACCP şi TACCP cu ameninţări cibernetice şi fizice în proiectul ACT4FOOD, iar Ákos Jozwiak (Syreon Research Institute) va aborda anticiparea riscurilor în cadrul DEFENSEFOOD, notează sursa menţionată.

Dezbaterile vor include sesiuni interactive de vot live şi întrebări din partea publicului pentru a identifica vulnerabilităţile sistemice şi priorităţile de politici publice, informează datele oficiale.

Unul dintre pilonii principali ai acestei colaborări este proiectul ACT4FOOD (Advanced Cybersecurity Tools for Critical Food Supply Chains), o iniţiativă finanţată prin Programul Europa Digitală cu o durată de implementare de 36 de luni, transmite sursa citată.

Proiectul reuneşte un consorţiu european multidisciplinar format din 12 parteneri din 8 ţări, incluzând universităţi, centre de excelenţă, furnizori de tehnologie cibernetică şi actori majori din sectorul agroalimentar, precizează sursa menţionată.

Prin combinarea inteligenţei artificiale, a mecanismelor securizate de schimb de informaţii şi a cadrelor avansate de evaluare a riscurilor cibernetice şi fizice, iniţiativa contribuie la protejarea siguranţei alimentare de la fermă la furculiţă, la asigurarea continuităţii operaţionale şi la consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene în acest sector critic, conform sursei citate.