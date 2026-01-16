Activul net al FP creşte cu 325 milioane lei, pe fondul reevaluării deţinerii la Aeroporturi Bucureşti

• Participaţia de 20% la compania care administrează aeroporturile din Capitală a fost evaluată la 1,37 miliarde lei, faţă de 1,06 miliarde lei la jumătatea anului trecut

• Evaluarea reflectă discounturi pentru lipsa controlului şi a lichidităţii

• Ministerul Transporturilor intenţionează să-şi răscumpere pachetul de acţiuni al Aeroporturi Bucureşti deţinut de FP

Fondul Proprietatea (FP) a raportat o valoare a activelor nete de 2,34 miliarde lei pentru luna decembrie a anului trecut, cu 16,1%, respectiv 324,7 milioane lei, mai mare decât cea din noiembrie, în principal datorită actualizării evaluării deţinerilor nelistate din portofoliu, potrivit raportărilor FP publicate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Deţinerea de 20% din compania Aeroporturi Bucureşti a fost evaluată la aproape 1,37 miliarde lei, faţă de 1,06 miliarde lei la jumătatea anului trecut (ultima evaluare utilizată în calculul activului net pentru luna noiembrie), echivalentul unei creşteri de 28,5%, respectiv 303,2 milioane lei, astfel încât cea mai mare parte a creşterii activului net al FP provine din această sursă.

”Evaluarea participaţiei Fondului în CN Aeroporturi Bucureşti este realizată cu sprijinul unui furnizor independent de servicii de evaluare - KPMG Advisory SRL”, se arată în raportul FP, în care se adaugă: ”Raportul de evaluare a fost întocmit pe baza celor mai recente informaţii financiare şi operaţionale disponibile la data de 30 septembrie 2025, ajustate pentru a reflecta condiţiile la data evaluării (respectiv 31 octombrie 2025) şi se bazează pe planul de afaceri al CNAB pentru perioada 2025-2030, discuţii cu conducerea companiei, situaţiile financiare IFRS auditate ale companiei şi date de piaţă disponibile public”.

Potrivit raportului FP, pentru estimarea valorii juste, evaluarea ia în considerare Abordarea pe bază de venituri (DCF - fluxuri de numerar actualizate) ca metodă principală. ”Raportul de evaluare include, de asemenea, o testare a rezonabilităţii rezultatelor obţinute pe baza Abordării prin piaţă (metoda companiilor comparabile)”, se mai arată în document.

Valoarea estimată a capitalurilor proprii ale companiei Aeroporturi Bucureşti, obţinută prin abordarea pe bază de venituri, este, în scenariul de bază, de 10,07 miliarde lei, astfel încât valoarea capitalurilor proprii corespunzătoare deţinerii FP, înainte de aplicarea discounturilor, este de 2,01 miliarde lei.

”Datorită faptului că abordarea pe baza de venituri generează o valoare a companiei în condiţii de control şi lichiditate, sunt necesare ajustări pentru a reflecta caracteristicile activului deţinut. În conformitate cu ipotezele participanţilor la piaţă şi în concordanţă cu cerinţele IFRS 13, Fondul aplică un discount pentru lipsa controlului şi un discount pentru lipsa lichidităţii asupra valorii capitalurilor proprii prezentate, pentru a ajunge la valoarea justă a participaţiei minoritare, nelistate şi nelichide (n.r. de 1,37 miliarde lei)”, se arată în raportul FP.

Săptămâna trecută, Ministerul Transporturilor, care deţine 80% din Aeroporturi Bucureşti, a aprobat intenţia de răscumpărare a pachetului deţinut de FP în societatea care administrează cele două aeroporturi din zona Capitalei. La finele lunii noiembrie 2025, ministerul respinsese, în adunarea acţionarilor companiei, punctul inclus pe ordinea de zi la solicitarea Fondului Proprietatea privind reluarea procesului de selecţie a auditorului financiar, în sarcina căruia intra şi pregătirea listării companiei la Bursa de Valori Bucureşti.

Deţinerea de 20% a fondului în compania Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a fost evaluată la 361,6 milioane lei, cu puţin peste evaluarea de 358,2 milioane lei de la jumătatea anului trecut, în timp ce pachetul de 49% din Salrom a fost evaluat la 259,9 milioane lei, faţă de 260,6 milioane lei la 30 iunie 2025. Evaluările pachetelor deţinute la Zirom, Poşta Română şi Administraţia Canalelor Navigabile au crescut cu 3,8 milioane lei, 3,8 milioane lei, respectiv 6,6 milioane lei, în vreme ce evaluarea deţinerii la Aeroportul Internaţional Timişoara a scăzut cu 1,9 milioane lei.

Acţionarii Fondului Proprietatea au fost convocaţi la o adunare generală ordinară şi una extraordinară, ce vor avea loc în data de 26 februarie, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.

Fondul Proprietatea a raportat un profit net de 447,9 milioane lei pentru anul trecut, cu 78,1% peste cel din anul 2024, în condiţiile în care veniturile nete din activitatea operaţională s-au ridicat la 484,4 milioane lei, cu 66,9% peste cele din anul anterior, doar că suma de 308,3 milioane lei reprezintă câştiguri nete aferente participaţiilor la valoare justă prin profit sau pierdere, în vreme ce 155,6 milioane lei reprezintă veniturile brute din dividende.

Evaluarea bursieră curentă a fondului se ridică la circa 1,96 miliarde lei, echivalentul unui discount de aproximativ 16% faţă de activul net de la finele anului trecut, de 2,34 miliarde lei.