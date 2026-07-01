AEP: Numărul total al cetăţenilor cu drept de vot la 30 iunie, în creştere faţă de 31 mai

Numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 30 iunie este de 19.027.733, cu 723 mai mulţi faţă de data de 31 mai, când figurau înscrişi 19.027.010 alegători români, informează Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), potrivit Agerpres.

Conform AEP, diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale conduse de aceştia.

În perioada 1 - 30 iunie, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

- 18.967 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

- 137 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeaşi lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puşi sub interdicţie.

Totodată, 48 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 - 30 iunie este de 19.779, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP).

AEP precizează că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 17.975.589 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 1.052.144 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.