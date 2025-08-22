Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Aeroportul Internaţional „Alexandru Podgoreanu” Tuzla a devenit punct de trecere a frontierei de stat

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 15:28

Aeroportul Internaţional „Alexandru Podgoreanu” Tuzla a devenit punct de trecere a frontierei de stat

Compania Regional Air Services (RAS), deţinătoare a Aeroportului Internaţional „Alexandru Podgoreanu” Tuzla şi operator cu tradiţie şi remarcabile performanţe în nişa sa de activitate din transportul aerian, anunţă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal, în baza Hotărârii de Guvern adoptate în data de 21 august 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Această măsură vine ca un act de normalitate şi corectitudine administrativă, răspunzând unei cereri reale şi presante a pieţei.

Aeroportul Tuzla este certificat pentru trafic aerian internaţional prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1133/2013 şi are o relevanţă strategică incontestabilă pentru economia regională şi naţională. Cu toate acestea, până în prezent, a funcţionat ca singurul aeroport internaţional din România fără un punct de frontieră operativ, situaţie care a generat blocaje nejustificate şi a inhibat dezvoltarea firească a transportului aerian.

Prin investiţii proprii şi proiecte europene majore, cu o valoare ce depăşeşte 25 de milioane de euro, aeroportul a realizat lucrări de modernizare de anvergură, incluse în Masterplanul General de Transport, între care:

Conformarea la cerinţele de siguranţă şi securitate aeroportuară

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii aeroportuare

Photo credit: Anca Rădulescu

Infrastructura Aeroportului Internaţional „Alexandru Podgoreanu” Tuzla atinge cele mai înalte standarde de siguranţă şi securitate, îndeplinind toate condiţiile tehnice şi legale necesare pentru gestionarea traficului internaţional.

Elicopterele RAS deservesc deja platformele marine de extracţie de petrol şi gaze aflate în zona de ape de mică adâncime (40-50 NM de ţărm), precum şi infrastructurile fixe şi mobile ale proiectului din zona de ape adânci (100-110 NM de ţărm).

Potrivit sursei, cel mai amplu program de explorare şi extracţie de gaze naturale din zona economică românească a Mării Negre este un pilon fundamental pentru securitatea energetică a României. Existenţa unui punct de frontieră pe Aeroportul Tuzla era, prin urmare, o necesitate legală şi logistică, indispensabilă pentru controlul vamal al pasagerilor şi pentru eficienţa operaţiunilor.

Beneficii imediate pentru comunitate şi industrie

-Fluidizarea transportului aerian internaţional în regiune

-Creşterea siguranţei în operarea zborurilor

-Valorificarea investiţiilor publice şi private deja realizate

-Consolidarea rolului Aeroportului Tuzla ca hub pentru aviaţia generală şi industria petrolului şi gazelor

Cererea pentru zboruri internaţionale a fost întotdeauna ridicată pe acest aeroport şi a crescut exponenţial după modernizarea infrastructurii, în aprilie 2024.

Conform comunicatului, deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal pe Aeroportul Internaţional Tuzla nu are nicio legătură cu activitatea aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu, cele două obiective aviatice adresându-se unor segmente de piaţă complet distincte.

Există mai multe studii cu privire la aria de captare aeroportuară care arată fără echivoc faptul că nu există nicio suprapunere între cele două infrastructuri şi că acestea coexistă şi se pot dezvolta până la maximum de potenţial fără să interfereze.

Adrian Vasilache, Comandantul aeroportului Tuzla, directorul General al companiei Regional Air Services: "Considerăm acest prilej potrivit pentru a lămuri odată pentru totdeauna faptul că interesele noastre comerciale nu se suprapun cu aeroportul care deserveşte nordul litoralului. Tuzla este dedicată sudului Dobrogei şi altor tipuri de operaţiuni de zbor. Avem nişa noastră de activitate, în care excelăm, iar colegii de la Mihail Kogălniceanu ne sunt parteneri, nu rivali."

