Afaceri în creştere pentru Agroland Agribusiness

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 4 septembrie

Sursa foto: facebook.com/Agroland1Romania

Agroland Agribusiness, companie din grupul Agroland care se ocupă cu vânzarea de inputuri pentru agricultură convenţională şi agricultură organică, a raportat o cifră de afaceri de 34,2 milioane lei, în primele şase luni ale anului, cu 12% peste cea din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce rezultatul net s-a ridicat la circa 1,5 milioane lei, în creştere cu 2%, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Florin Radu, directorul general al Agroland Agribusiness, a spus: „Contextul agricol din primele şase luni ale anului a fost dificil. Seceta prelungită în anumite regiuni şi precipitaţiile excesive în altele au creat condiţii nefavorabile pentru culturile de primăvară, în special pentru porumb şi floarea-soarelui, determinând mulţi fermieri să îşi adapteze strategia privind culturile. În acelaşi timp, temperaturile ridicate şi lipsa de predictibilitate legislativă au amplificat presiunea asupra agricultorilor”.

Potrivit directorului Agroland Agribusiness, dificultăţile financiare ale fermierilor au fost vizibile în evoluţia vânzărilor de inputuri ale Agroland Agribusiness, care au scăzut cu 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Veniturile din vânzarea mărfurilor s-au ridicat la 38,1 milioane lei, cu 8% peste cele din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce reducerile comerciale acordate s-au diminuat cu 15%, la patru milioane de lei.

Pe de altă parte, cheltuielile din exploatare au fost de 31,8 milioane lei, cu 12% peste cele din primele şase luni ale anului trecut. Cheltuielile privind mărfurile s-au ridicat la 30 milioane lei, în creştere cu 10% faţă de cele din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce cheltuielile cu personalul au fost de 1,5 milioane lei, cu 20% peste cele din intervalul ianuarie-iunie 2024.

În acest context, Agroland Agribusiness a raportat pentru jumătatea anului un profit operaţional de aproape 2,5 milioane lei, cu 16% peste cel din primele şase luni ale anului trecut, rezultat ce a fost erodat de o pierdere din activităţi financiare de 0,7 milioane lei, cu 52% mai mare faţă de cea de la jumătatea anului trecut.

La jumătatea anului, compania avea active totale de 52,7 milioane lei, cu 27% peste cele de la începutul lui 2025, în vreme ce datoriile totale s-au ridicat la 37,5 milioane lei, în creştere cu 35%, pe fondul majorării cu 82% a datoriilor pe termen scurt.

Agroland Agribusiness are listată şi o emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, în valoare totală de zece milioane lei, dobânda titlurilor fiind de 9%.

Agroland Business System deţine 55,8% din compania care se ocupă cu vânzarea de inputuri pentru agricultură convenţională şi agricultură organică, a cărei evaluare bursieră se ridică la 23 milioane lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

