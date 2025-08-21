Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFI România obţine certificarea LEED Platinum pentru AFI Loft

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 16:15

AFI România obţine certificarea LEED Platinum pentru AFI Loft

AFI Loft, cel mai nou proiect de birouri de clasa A dezvoltat de AFI România si singurul proiect de birouri livrat in 2024 in Bucuresti, a obţinut certificarea LEED Platinum, cel mai înalt nivel al acestui sistem de certificare „verde”, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Standardul de top, acordat proiectelor care obţin peste 80% din punctajul posibil, confirmă angajamentul companiei de a dezvolta clădiri sustenabile şi inovatoare, în linie cu angajamentul AFI Romania de a atinge obiectivul zero emisii de carbon pentru toate proiectele de birouri.

Construit deasupra AFI Cotroceni, cel mai mare mall din Capitală, proiectul de birouri AFI Loft se remarcă prin caracterul său exclusivist şi rafinat şi prin integrarea directă cu centrul comercial, oferind chiriaşilor acces la o gamă extinsă de facilităţi şi servicii, precum si discount-uri la zona de food court si servicii din mall. Cu un design arhitectural interior spectaculos, proiectul aduce pe piaţă 16.000 mp GLA de birouri de clasa A desfăşurati pe două nivele, cu atriumuri care permit mai multa lumina naturala oferind o optimizare a consumul de energie electrică si zone de lounge pentru chiriasi. La etajul 1, o terasă de aproximativ 300 mp oferă chiriaşilor un generos spaţiu de relaxare şi socializare în aer liber.

AFI Loft integrează specificaţii tehnice moderne: iluminare LED, sistem HVAC cu 4 ţevi, faţadă vitrată pentru acces la lumină naturală si care permite si aerisire naturala, generator care ofera back-up si pentru sistemele chiriasilor şi alte soluţii menite să crească eficienţa energetică şi confortul ocupanţilor. Clădirea dispune de două intrări principale - una în Bd. Timişoara şi una cu acces direct din interiorul mall-ului. În plus, proiectul este excelent conectat la reţeaua de transport public (metrou, tramvai, autobuze) şi include soluţii pentru mobilitate verde, precum staţii de încărcare pentru maşini electrice şi rack-uri pentru biciclete, dar si o ratie generoasa de locuri de parcare pentru chiriasi.

„AFI Loft e un proiect cu un design aparte, care îmbină spaţiile clasice de birouri cu zone de lounge şi relaxare pentru chiriaşi, iar certificarea LEED Platinum este încă o confirmare a angajamentului nostru de a dezvolta clădiri eficiente energetic, prietenoase cu mediul şi perfect adaptate nevoilor chiriaşilor. Suntem mândri că AFI Loft, singurul proiect de birouri livrat în Bucureşti în 2024, stabileşte un nou standard pe piaţa de birouri din România prin avantajele sale specifice locaţiei şi accesului la servicii, contribuind la consolidarea portofoliului nostru de birouri, iar obţinerea acestei certificări este un pas important în atingerea ţintei noastre de zero emisii nete”, a spus Emma Toma, Head of Office Division, AFI România.

Potrivit comunicatului, procesul de certificare a fost coordonat de Colliers România, prin divizia sa Green & Healthy Buildings Certifications.

„Certificarea LEED Platinum obţinută de AFI Loft reflectă o abordare integrată şi riguroasă asupra sustenabilităţii, cu rezultate foarte bune în toate categoriile evaluate. Locaţia clădirii, accesibilitatea la transport public şi facilităţile pentru mobilitate alternativă susţin un stil de viaţă urban responsabil şi conectat. Strategiile implementate pentru reducerea consumului de apă şi maximizarea eficienţei energetice au avut un impact direct asupra reducerii consumului de resurse şi a emisiilor de carbon. De asemenea, accentul pus pe calitatea mediului interior şi pe selecţia responsabilă a materialelor utilizate demonstrează grija faţă de sănătatea ocupanţilor şi faţă de impactul pe termen lung al construcţiei. AFI Loft evidenţiază astfel standardele ridicate pe care piaţa locală de birouri le poate atinge prin dezvoltări durabile”, a adăugat Roxana Isopescu, Director | ESG Strategic Advisory în cadrul Colliers.

Prin această realizare, AFI Loft se alătură portofoliului de proiecte verzi ale AFI România, ale cărui clădiri sunt recunoscute prin certificate LEED şi BREEAM, WELL Health & Safety şi Green Homes, demonstrând consistenţa viziunii companiei în direcţia dezvoltării durabile.

