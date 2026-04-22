AFP: Autorităţile iraniene au arestat peste 3.600 de persoane cu privire la acuzaţii legate de război

T.B.
Internaţional / 22 aprilie, 11:39

Autorităţile iraniene au arestat peste 3.600 de persoane cu privire la acuzaţii legate de Războiul din Orientul Mijlociu, potrivit unei organizaţii nonguvernamentale (ONG) cu sediul în Norvegia, Iran Human Rights (IHR), relatează AFP.

Iran Human Rights precizează că această cifră are la bază informaţii din presa de stat şi propriile cercetări şi reprezintă un număr minim, având în vedere restricţiile impuse în prezent Internetului în Iran, potrivit Iran Human Rights.

Numărul arestărilor este „probabil mult mai mare”, estimează ONG-ul, conform Iran Human Rights.

Cel puţin 767 dintre cele 3.646 de arestări înregistrate de la lansarea războiului în Iran, la 28 februarie, prin atacuri aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, au fost înregistrate după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, la 8 aprilie, potrivit Iran Human Rights.

„Capetele de acuzare reţinute împotriva persoanelor deţinute privesc în principal spionajul, comunicarea cu servicii de informaţii străine, transmiterea de imagini sau a coordonatelor unor locuri sensibile presei din străinătate şi tentative de înfiinţare a unor celule operaţionale sau activităţi armate”, enumeră ONG-ul cu sediul în Norvegia, potrivit Iran Human Rights.

Persoane au fost arestate, de asemenea, pentru că au folosit şi distribuit terminale de Internet prin satelit Starlink cu scopul de a ocoli întreruperea Internetului sau în vederea unei presupuse cooperări cu grupări monarhiste, potrivit Iran Human Rights.

Peste 100 de activişti din cadrul societăţii civile se află între persoanele arestate, potrivit IHR, inclusiv avocata Nasrin Sotoudeh, laureată a Premiului Saharov pentru libertate de spirit al Parlamentului European, arestată la 2 aprilie, potrivit Iran Human Rights.

Fiica sa, Mehraveh Khandan, a anunţat pe Instagram că mama sa a sunat apropiaţi pentru prima oară de când a fost arestată şi le-a spus că este deţinută de Ministerul Informaţiilor, potrivit aceleiaşi surse.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace Narges Mohammadi se află în continuare la Închisoarea de la Zanjan, după ce a fost arestată în decembrie, înainte de război, potrivit sursei citate.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

