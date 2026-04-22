AFP: Comisarul Consiliului Europei avertizează asupra unei schimbări de epocă ce ameninţă drepturile omului

Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Michael O'Flaherty, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de o „schimbare de epocă”, marcată de înmulţirea războaielor şi de creşterea violenţei, care ameninţă realizările în materie de drept internaţional şi de protecţie a drepturilor omului, relatează AFP.

Potrivit AFP, "nu mai există nicio îndoială că trăim o schimbare de epocă”, afirmă Michael O'Flaherty într-un raport privind activitatea sa de anul trecut.

Impactul inteligenţei artificiale, tripla criză planetară, nivelurile în creştere ale inegalităţii, efectele subestimate ale pandemiei de Covid-19, erodarea încrederii, declinul multilateralismului şi ascensiunea populismelor sunt, în opinia sa, semnele acestei transformări profunde, notează AFP.

„Realizările noastre inestimabile în materie de drept şi de practică în domeniul drepturilor omului sunt ameninţate. Lucru de neimaginat, riscăm să le pierdem”, a avertizat Michael O'Flaherty, care şi-a prezentat miercuri raportul în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, reunită la Strasbourg, relatează AFP.

Oficialul Consiliului Europei s-a declarat preocupat de amploarea „atingerilor şi încălcărilor drepturilor omului în lumea întreagă”, iar AFP arată că el a invocat în mod special situaţia romilor din Europa, despre care consideră că suferă „cea mai generalizată încălcare a drepturilor omului de pe acest continent”.

„În ultimii ani au avut loc mai multe războaie decât într-o generaţie”, a remarcat comisarul, citat de AFP, exprimându-şi în acelaşi timp îngrijorarea faţă de respingerea „normelor” şi a „tratatelor”, fenomen care nu mai aparţine doar extremelor, ci ajunge acum în „centrul vieţii noastre politice”.

În acest context, Michael O'Flaherty a făcut apel la recunoaşterea valorii drepturilor omului şi la abordarea marilor provocări ale epocii, între care a menţionat războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, situaţia romilor şi gestionarea frontierelor, potrivit AFP.

„Ne aşteaptă ani extrem de dificili”, dar „avem instrumentele necesare pentru a supravieţui. Provocarea constă în punerea lor în aplicare într-un mod corect”, a adăugat Michael O'Flaherty, notează AFP.