AFP: Economia Chinei a crescut peste aşteptări în primul trimestru din 2026

Economia Chinei a crescut cu 5% în ritm anual în primul trimestru, potrivit datelor oficiale publicate joi, depăşind aşteptările analiştilor în pofida efectelor negative generate de conflictul din Orientul Mijlociu asupra economiei globale, transmite AFP.

Conform sursei citate, războiul a afectat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută esenţială pentru aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol şi gaze, perturbând totodată schimburile comerciale dintre China şi regiune.

Cu toate acestea, Biroul Naţional de Statistică a anunţat un avans de 5% al PIB-ului în primele trei luni ale anului, peste estimarea de 4,8% a economiştilor intervievaţi de AFP. Instituţia a apreciat că economia „a avut un început de an solid”, evidenţiind rezilienţa şi dinamismul acesteia.

Analiştii consideră că, până în prezent, China a absorbit mai bine şocul energetic decât alte economii asiatice, beneficiind de rezerve strategice consistente, o structură diversificată a surselor de energie şi o dependenţă semnificativă de cărbune. Totuşi, o prelungire a crizei din Orientul Mijlociu ar putea afecta creşterea, în contextul încetinirii economiei globale.

Autorităţile de la Beijing vizează pentru acest an o creştere economică între 4,5% şi 5%, cea mai redusă ţintă din ultimele decenii, în condiţiile în care economia rămâne afectată de dificultăţile din sectorul imobiliar, de slăbiciunea consumului şi de nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor.

Datele publicate recent de autoritatea vamală arată că ritmul de creştere al exporturilor a încetinit puternic în martie, semn că tensiunile geopolitice încep să afecteze comerţul extern.

Alţi indicatori publicati joi conturează o imagine mixtă. Vânzările cu amănuntul, un barometru al consumului intern, au crescut cu doar 1,7% în martie, sub estimarea de 2,4% a analiştilor chestionaţi de Bloomberg, evidenţiind dificultăţile guvernului în stimularea cererii.

În acelaşi timp, producţia industrială a avansat cu 5,7% în ritm anual, peste prognoza de 5,3%, dar în scădere faţă de nivelul de 6,3% din perioada ianuarie-februarie.

Potrivit lui Zichun Huang, analist la Capital Economics, creşterea din primul trimestru a fost susţinută în principal de exporturi, construcţii şi industrie, mai degrabă decât de consumul intern. „Ne aşteptăm la o moderare a ritmului de creştere în restul anului”, a spus acesta, adăugând că economia chineză devine tot mai dependentă de cererea externă, tendinţă care ar putea fi accentuată de conflictul din Iran.

Participanţii la Târgul de la Canton, cel mai mare eveniment comercial din China, au semnalat deja efecte negative asupra activităţii, invocând scăderea comenzilor şi majorarea costurilor de transport în contextul războiului.