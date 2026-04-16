AFP: Economiştii cer taxarea profiturilor excepţionale din energie

Un organism internaţional coprezidat de laureatul Nobel pentru economie Joseph Stiglitz cere guvernelor să introducă un impozit pe profiturile excepţionale obţinute de companiile energetice, considerând că măsura este necesară în contextul scumpirii energiei provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

Potrivit AFP, Comisia independentă pentru reforma impozitării internaţionale a afacerilor, ICRICT, solicită „introducerea imediată a unui impozit pe profiturile excepţionale în sectoarele petrolului, gazelor şi îngrăşămintelor”. Organizaţia califică această măsură drept „eficientă” din punct de vedere economic şi „un imperativ moral”.

Acest impozit ar urma să se aplice profiturilor excepţionale generate de război, nu investiţiilor productive, şi nu ar avea efect inflaţionist, deoarece nu vizează consumul de energie, mai arată AFP.

ICRICT pledează, de asemenea, pentru un mecanism permanent şi automat, care să fie declanşat peste un anumit prag de preţ, pe fondul suprapunerii crizelor de după pandemia de Covid-19, notează AFP.

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut puternic după atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, lansate la 28 februarie, care au dus la blocarea Strâmtorii Ormuz şi la deteriorarea infrastructurii energetice din Golf, relatează AFP.

„Profiturile excepţionale (...) reprezintă un transfer susţinut de venituri din cauza constrângerilor de aprovizionare care vor persista mult timp după orice rezolvare” a conflictului, afirmă ICRICT, citată de AFP. Organizaţia îi are printre membri pe economiştii francezi Gabriel Zucman şi Thomas Piketty, dar şi foşti lideri politici din mai multe ţări.

Creşterile de preţuri „pun o presiune disproporţionată asupra lucrătorilor, fermierilor şi naţiunilor importatoare de combustibili fosili, în timp ce un mic grup de corporaţii mari şi state producătoare acumulează super-profituri pe cheltuiala lor”, subliniază ICRICT, potrivit AFP.

În plus, „inflaţia declanşată de şoc se răspândeşte pe întregul lanţ de aprovizionare industrială. Aceasta afectează inputuri critice - cum ar fi îngrăşămintele, aluminiul, sulful şi heliul - ceea ce ameninţă să declanşeze o spirală cost-preţ în lunile următoare, cu consecinţe grave”, avertizează organizaţia, relatează AFP.

În acest context, băncile centrale ar putea decide majorarea dobânzilor, ceea ce ar încetini semnificativ creşterea economică, mai arată AFP.

Pe 4 aprilie, Germania, Austria, Spania, Italia şi Portugalia au cerut, la rândul lor, introducerea unui impozit pe profiturile excepţionale generate de companiile energetice, notează AFP.