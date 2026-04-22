AFP: Grecia anunţă noi ajutoare pentru familii şi pensionari pe fondul scumpirilor

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis anunţă un nou pachet de ajutoare pentru familiile cu copii şi pentru pensionarii cu venituri mici, pentru a atenua efectele creşterii costului vieţii, relatează AFP.

„Condiţiile internaţionale dificile măresc zilnic povara deja grea a costului vieţii pentru gospodăriile noastre”, a declarat Mitsotakis, citat de AFP, făcând referire la criza din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpiri puternice.

Un ajutor excepţional de 150 de euro pentru fiecare copil va fi acordat familiilor şi va fi plătit la sfârşitul lunii iunie către aproape un milion de gospodării, potrivit AFP.

Ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici, pentru persoanele vârstnice neasigurate şi pentru persoanele cu dizabilităţi este majorat la 300 de euro net, a mai anunţat şeful guvernului, relatează AFP. Acest sprijin financiar este plătit în fiecare lună noiembrie, în mod permanent şi anual.

Kyriakos Mitsotakis a anunţat, de asemenea, prelungirea subvenţiei de 20 de cenţi pentru motorină, introdusă în martie, şi pentru luna mai. Totodată, a decis extinderea până în august a subvenţiei pentru îngrăşăminte acordate fermierilor, în valoare de 15% din facturile lor de achiziţie, potrivit AFP. Noul set de măsuri se adaugă ajutoarelor deja anunţate în lunile anterioare.

Anunţul vine într-un moment în care guvernul conservator se confruntă cu acuzaţii de fraudă privind subvenţiile agricole europene, aminteşte AFP.

Treisprezece deputaţi ai partidului Noua Democraţie, formaţiunea lui Kyriakos Mitsotakis, sunt vizaţi de o anchetă a autorităţilor elene şi europene, care cer ridicarea imunităţii lor parlamentare, iar un vot pe această temă urmează să aibă loc miercuri în Parlament, notează AFP.