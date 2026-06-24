AFP: Guvernul împinge Bolivia spre "un război civil", afirmă fostul preşedinte Evo Morales

Fostul preşedinte bolivian Evo Morales a declarat marţi pentru AFP că guvernul împinge ţara spre „un război civil” prin „politica sa neoliberală”, în cadrul unui interviu acordat din refugiul său din regiunea Chapare, unde este vizat de un mandat de arestare, relatează AFP.

În ultimele şapte săptămâni, Bolivia a suferit de penurii de alimente, combustibili şi medicamente din cauza barajelor rutiere organizate împotriva preşedintelui de centru-dreapta Rodrigo Paz, pe fondul celei mai grave crize economice din ultimele patru decenii, transmite AFP.

„Nu mă voi preda”, a declarat fostul preşedinte socialist Evo Morales, la câteva zile după ce guvernul a decretat starea de excepţie pentru a pune capăt barajelor şi a ameninţat că va interveni în Chapare pentru a-l aresta, potrivit AFP.