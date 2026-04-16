AFP: Pedro Sanchez îşi consolidează profilul de lider al stângii internaţionale

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 09:16

Pedro Sanchez devine o figură emblematică a stângii la nivel mondial, în special pe fondul confruntărilor sale repetate cu Donald Trump, iar acest profil ar urma să fie consolidat prin summitul progresiştilor din întreaga lume găzduit vineri la Barcelona, relatează AFP.

Între schimburile dure cu preşedintele american, criticile constante la adresa Israelului şi politica deschisă faţă de imigraţie în Spania, liderul socialist spaniol reprezintă, potrivit AFP, o excepţie într-o Europă care s-a deplasat spre dreapta în ultimii ani.

Ultimul episod îl constituie opoziţia fermă a lui Sanchez faţă de războiul împotriva Iranului, în pofida ameninţărilor cu represalii comerciale formulate de Donald Trump după refuzul Spaniei de a permite folosirea bazelor americane de pe teritoriul său, notează AFP.

AFP aminteşte că Pedro Sanchez este şi unul dintre puţinii lideri occidentali de prim-plan care au calificat drept „genocid” războiul purtat de Israel în Gaza după atacul Hamas din octombrie 2023.

Datorită acestor poziţii, Spania „a câştigat în leadership, influenţă şi vizibilitate în numeroase ţări”, a explicat pentru AFP Ignacio Molina, cercetător la Institutul Regal Elcano din Madrid, cu referire mai ales la lumea arabă şi la America Latină.

Şi alte state se opun Israelului şi Statelor Unite, însă apartenenţa Spaniei la NATO şi la Uniunea Europeană îi oferă mai multă greutate decât unor ţări precum Irlanda sau Norvegia, mai arată AFP, amintind că toate trei au recunoscut statul palestinian în mai 2024.

„Spania are o pondere mai mare printre marile ţări ale Uniunii Europene decât înainte”, a confirmat pentru AFP Joan Botella, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Autonomă din Barcelona.

Pedro Sanchez, care conduce în prezent Internaţionala Socialistă, atrage tot mai mult atenţia presei internaţionale şi a semnat recent articole de opinie în New York Times şi Le Monde diplomatique, notează AFP.

„Pedro Sanchez a devenit purtătorul de cuvânt al opoziţiei politice occidentale faţă de preşedintele Statelor Unite”, scria The Wall Street Journal în martie, în timp ce Financial Times l-a descris drept „nemesisul lui Trump în Europa”, aminteşte AFP.

Summitul „Global Progressive Mobilisation”, organizat vineri şi sâmbătă la Barcelona, îi oferă lui Sanchez o nouă ocazie de a se impune ca lider al stângii internaţionale, relatează AFP.

La reuniune vor participa preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, preşedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, şi preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, iar întâlnirea urmăreşte mobilizarea împotriva ascensiunii extremei drepte, potrivit AFP.

„Noi, partidele şi guvernele progresiste, trebuie să ne unim, să le spunem cetăţenilor că facem parte dintr-un demers care depăşeşte politica internă şi graniţele noastre şi care constă în adoptarea unei viziuni pozitive şi umaniste”, a declarat Pedro Sanchez marţi în China, citat de AFP, cu ocazia celei de-a patra vizite pe care a efectuat-o în această ţară în ultimii patru ani.

În timp ce câştigă teren pe scena internaţională, Sanchez provoacă însă diviziuni în Spania, unde nu a avut niciodată o majoritate parlamentară stabilă de la venirea sa la putere în 2018, iar mai mulţi apropiaţi, aliaţi politici şi membri ai familiei sale sunt implicaţi în anchete şi procese de corupţie, notează AFP.

„Pedro Sanchez mizează puternic pe politica externă, pentru că acolo se simte în largul său şi pentru că majoritatea opiniei publice îi este favorabilă”, a subliniat Joan Botella pentru AFP.

Peste 68% dintre spanioli se opuneau războiului împotriva Iranului, inclusiv alegători ai Partidului Popular, principalul partid de opoziţie, potrivit unui sondaj publicat în martie de El Pais şi citat de AFP.

„Spaniolii au un complex de inferioritate când ies din ţara lor. Şi, în acest sens, figura lui Pedro Sanchez face bine” multor oameni, inclusiv dincolo de propriul electorat, a mai spus Joan Botella, potrivit AFP.

Partidul Popular îl acuză însă pe premier că se foloseşte de politica externă pentru a recupera votanţi şi pentru a devia atenţia de la scandalurile care afectează cercul său politic şi familial, relatează AFP.

„El foloseşte această imagine de lider progresist, opus lui Trump, pentru a atrage voturile stângii”, a declarat pentru AFP Juan Tovar Ruiz, profesor de relaţii internaţionale la Universitatea din Burgos.

O astfel de strategie are însă şi „consecinţe la nivel european”, unde Spania ar putea pierde sprijinul unor aliaţi tradiţionali conduşi de dreapta, precum Germania şi Italia, avertizează Juan Tovar Ruiz şi Ignacio Molina, notează AFP. „Dar, în cele din urmă, are mai mult de câştigat decât de pierdut”, consideră Molina, citat de AFP.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2026, 09:51)

    Pai nu mai au altul la putere social democratii in Europa :)) in nici o tara din UE. Zero. Romania se apropie cel mai mult, ca PSD e cel mai mare partid din coalitie. Dar USR+ PNL+ UDMR ii depasesc cu mult.

    Pana mai an erau vedete ca fata aia din Finlanda sau stersul ala de Scholz, care totusi era in Germania.  

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2026, 09:53)

      Scuzati, mai e Portugalia.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

