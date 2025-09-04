Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agora Mall Arad se redeschide

M.P.
Comunicate de presă / 4 septembrie, 11:20

Agora Mall Arad se redeschide

Agora Mall, unul dintre primele centre comerciale moderne din Arad, a fost redeschis oficial pe 28 august, după un proces complex de modernizare şi reconfigurare. Transformarea marchează revenirea centrului comercial în prim-planul pieţei locale de retail, Colliers România fiind implicat activ în atragerea mai multor concepte „ancora” şi în creşterea atractivităţii pe termen lung a centrului, conform unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată precizează:

„Cu o suprafaţă totală de 36.000 de metri pătraţi şi peste 1.000 de locuri de parcare , Agora Mall are o poziţionare strategică, fiind amplasat pe una dintre cele mai importante artere de circulaţie din Arad, cu legături directe la transportul public şi la autostrada A1. Centrul comercial atrage o comunitate de peste 200.000 de locuitori aflaţi la cel mult 20 de minute distanţă cu maşina, ceea ce îl transformă într-o destinaţie puternică pentru cumpărături şi de petrecere a timpului liber. În acest context, strategia de repoziţionare a urmărit să aducă un mix de chiriaşi atractiv, cu branduri complementare şi accesibile, care să ofere o experienţă variată şi noua vizitatorilor centrului comercial.

Construit iniţial în perioada 2008-2009 de către GTC, Agora Mall a fost unul dintre primele centre comerciale moderne din Arad şi a avut un rol important în formarea obiceiurilor de cumpărături din oraş. În timp, însă, schimbările din comportamentul consumatorilor şi apariţia unor noi competitori au redus atractivitatea proiectului, ducând la scăderea gradului de ocupare şi a numărului de vizitatori. În urma achiziţiei recente de către noul proprietar, AMEA CONSTRUCTION, companie cu experienţă în retail şi inginerie în construcţii, mall-ul a trecut printr-un amplu proces de repoziţionare şi modernizare şi s-a redeschis în august 2025.

Agora Mall aduce mai multe componente unice pe piaţa locală: SENIC Gross & Market ca ancoră de food pe o suprafaţă de 4.200 de metri pătraţi, marcând astfel prima sa locaţie din Arad, Fantastic Jungle, cea mai mare zonă de entertainment pentru familii şi tineri, o atracţie regională de 2.000 de metri pătraţi, Happy Cinema cu cel mai nou concept al său, standarde ridicate de calitate şi tehnologii de top, alături de branduri precum DeFacto, Panço, 18Gym, XTep, Numero Uno, CCC, Worldbox, Action, KIK, Sinsay, TEDi, Pepco, toate pregătite să ofere o noua experienţă. Proximitatea faţă de zona industrială de vest, unde lucrează peste 15.000 de persoane, combinată cu un context economic favorabil, doar 1,2% nivelul şomajului şi venituri locale peste media naţională, vor susţine cu siguranţă succesul proiectului”.

„Agora Mall era un activ cu potenţial ridicat, dar cu un grad scăzut de ocupare, cu un număr redus de vizitatori şi fără o poziţionare clară în piaţă. Obiectivul nostru a fost să îi redăm relevanţa şi să transformăm acest spaţiu într-o destinaţie vie, centrată pe comunitate, unde oamenii vin nu doar pentru cumpărături, ci şi pentru a petrece timp de calitate. Suntem bucuroşi să livrăm un proiect aliniat realităţilor actuale ale pieţei şi aşteptărilor consumatorilor: branduri dinamice şi concepte unice pentru piaţa locală precum Senic, Happy Cinema, 18 Gym, DeFacto, Panço, XTep. Agora Mall are acum o identitate puternică, care reflectă tendinţele internaţionale, rămânând în acelaşi timp conectată la nevoile locuitorilor din Arad”, punctează Serkan Ileri, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Agora Arad.

„Redeschiderea Agora Mall marchează nu doar finalul unui proces amplu de modernizare, ci începutul unei noi etape pentru piaţa de retail din Arad. Colliers a lucrat îndeaproape cu proprietarul pentru a crea un mix echilibrat între retail şi divertisment atrăgând branduri şi concepte dinamice precum Action, CCC, Worldbox, KIK si Happy Cinema. Astăzi, Agora Mall nu este doar un centru comercial, ci un hub multifuncţional pentru comunitatea din Arad”, adaugă Liana Dumitru, Director Retail Agency la Colliers.

