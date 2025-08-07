Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agroland deschide un nou magazin MEGA în Slobozia

I.S.
Comunicate de presă / 7 august, 14:16

Agroland deschide un nou magazin MEGA în Slobozia

Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, continuă extinderea reţelei de magazine prin inaugurarea unei noi unităţi în format MEGA în Slobozia. Magazinul în regim propriu inaugurat astăzi a presupus o investiţie de aproximativ 150.000 de euro, sumă care nu include stocul de marfă, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

„Ialomiţa este un judeţ în care ne-am integrat treptat şi în care ne bucurăm de sprijinul unei comunităţi active. Odată cu deschiderea acestui nou magazin format MEGA în Slobozia, consolidăm prezenţa Agroland în regiune şi reconfirmăm angajamentul nostru de a investi local şi de a crea locuri de muncă. Estimăm pentru această unitate vânzări de peste 800.000 de euro în 2026 şi un trafic mediu zilnic de aproximativ 150 de clienţi”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO al grupului Agroland.

Noul magazin este situat în centrul comercial Park Plaza din Slobozia şi dispune de o suprafaţă de 300 mp. Totodată, înlocuieşte vechiul magazin tradiţional şi oferă o gamă extinsă de peste 2.800 de produse, de la articole pentru grădinărit şi creşterea animalelor, până la produse pentru îngrijirea animalelor de companie.

Este cel de-al 33-lea magazin Agroland MEGA la nivel naţional şi primul în acest format din judeţul Ialomiţa, ceea ce marchează o nouă etapă în strategia de extindere a reţelei. Magazinul funcţionează de luni până vineri în intervalul orar 08:00-20:00 şi în weekend cu program sâmbata: 8:00 - 18:00 şi duminica: 8:00 - 16:00.

Potrivit sursei, în T2 2025, cele 92 de magazine proprii Agroland au înregistrat 696.000 de clienţi, o creştere de 19% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Valoarea medie a bonului a rămas constantă, la 92 de lei. Pe întregul semestru I din 2025, reţeaua a atras, în total, în magazine proprii şi francize, 2 milioane de clienţi (+20% faţă de S1 2024), iar bonul mediu a fost de 88 de lei.

