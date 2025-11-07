Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agroland raportează o creştere de 65% a profitului net la nouă luni

A.B.
Piaţa de Capital / 7 noiembrie, 17:44

Agroland raportează o creştere de 65% a profitului net la nouă luni

Grupul Agroland Business System (BVB: AG) a raportat pentru primele nouă luni din 2025 o creştere de 65% a profitului net, care a ajuns la 9,5 milioane lei, pe fondul unui avans de 13% al veniturilor, până la 299 milioane lei, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Performanţa a fost susţinută de creşterea producţiei de furaje, cu 68%, de majorarea vânzărilor de ouă de consum cu 55%, până la 44 milioane lei, şi de extinderea producţiei de hrană pentru animale de companie la fabrica din Bixad, unde veniturile au crescut cu 36%, la 85,2 milioane lei. Rezultatul operaţional a urcat cu 56%, la 20,5 milioane lei, în timp ce cheltuielile de exploatare, de 278,8 milioane lei, au crescut sub ritmul veniturilor.

„Rezultatele confirmă soliditatea modelului nostru de business şi eficienţa strategiei de diversificare. Creşterea cu 65% a profitului net şi performanţele diviziilor de furaje, ouă de consum, petfood şi retail arată că investiţiile din ultimii ani dau rezultate concrete”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO al Agroland Group.

La 30 septembrie 2025, reţeaua Agroland număra 249 de magazine la nivel naţional, dintre care 34 în format MEGA şi 215 tradiţionale, proprii sau francizate. Vânzările diviziei Retail au urcat cu 18%, la 226,9 milioane lei, iar numărul de clienţi a crescut cu 15%, la 2,8 milioane.

Până în 2030, compania vizează atingerea unei cifre de afaceri de 200 milioane euro şi consolidarea poziţiei sale de lider în agribusiness-ul românesc prin integrare verticală, digitalizare şi sustenabilitate. Planul de dezvoltare include investiţii de peste 150 milioane lei între 2026 şi 2028 pentru extinderea capacităţilor de producţie, dezvoltarea reţelei de retail şi dublarea volumelor din agribusiness. Ferma Mihăileşti va fi extinsă la 900.000 de găini ouătoare cage-free până în 2027, iar fabrica de ouă lichide de la Caransebeş va fi inaugurată în 2026.

În parteneriat cu compania japoneză Kohshin, Agroland construieşte la Mihăileşti cea mai mare unitate din România pentru tratarea gunoiului de pasăre, cu o capacitate de 15.000 tone anual. Totodată, compania îşi propune listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti până în 2028 şi extinderea operaţiunilor în două pieţe din Europa de Vest până în 2030.

Faza finală a strategiei, programată pentru perioada 2029-2030, prevede consolidarea operaţiunilor şi atingerea unei cifre de afaceri consolidate de peste 1,2 miliarde lei, susţinute de modernizarea infrastructurii, digitalizarea completă şi investiţiile în energie verde, inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice la Mihăileşti, Şimian şi Işalniţa.

„Vision 2030 este angajamentul nostru de a transforma Agroland într-un lider regional, capabil să concureze la nivel european prin performanţă, eficienţă şi sustenabilitate”, a subliniat Horia Cardoş.

