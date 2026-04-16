Ajutorul de stat pentru reactorul 1 Cernavodă, analizat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a anunţat deschiderea unei investigaţii aprofundate pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenţionează să îl acorde pentru retehnologizarea şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă este conform cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, potrivit unei informări publicate pe site-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Potrivit sursei citate, în ianuarie 2026, România a notificat Comisiei intenţia de a sprijini retehnologizarea reactorului, cu menţinerea capacităţii de producţie la 706 MW, astfel încât acesta să poată funcţiona pentru încă 30 de ani.

Reactorul Unităţii 1 a fost pus în funcţiune în 1996 şi asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României, iar prelungirea duratei de viaţă este considerată esenţială pentru asigurarea pe termen lung a energiei cu emisii reduse de carbon şi pentru securitatea aprovizionării, conform aceleiaşi surse.

Beneficiarul sprijinului este Nuclearelectrica, companie deţinută majoritar de statul român şi operatorul centralei de la Cernavodă, valoarea estimată a proiectului fiind de aproximativ 3,2 miliarde de euro, potrivit informaţiilor publicate.

România intenţionează să sprijine proiectul prin patru măsuri: un grant de 600 de milioane de euro, garanţii de stat pentru împrumuturi, un contract bidirecţional pentru diferenţă (CfD) pe o perioadă de 30 de ani, destinat asigurării unor venituri stabile, precum şi un mecanism de protecţie în cazul modificărilor de reglementare din perioada de implementare şi exploatare, notează sursa citată.

În evaluarea preliminară, Comisia Europeană consideră că proiectul este necesar şi că sprijinul poate facilita dezvoltarea unei activităţi economice, însă are îndoieli privind conformitatea deplină a măsurilor cu normele UE privind ajutoarele de stat, motiv pentru care a decis deschiderea unei investigaţii aprofundate, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, Comisia va analiza adecvarea şi proporţionalitatea pachetului de sprijin, pentru a evita acordarea unui ajutor mai mare decât este necesar, precum şi impactul asupra concurenţei şi eventualul transfer excesiv al riscurilor către stat sau către alţi participanţi la piaţă.

De asemenea, instituţia va evalua conformitatea măsurilor cu alte prevederi ale legislaţiei europene, inclusiv cu principiile privind contractele bidirecţionale pentru diferenţă, prevăzute în Regulamentul privind energia electrică, conform aceleiaşi surse.

Comisia subliniază că deschiderea investigaţiei nu anticipează rezultatul final şi oferă României şi părţilor interesate posibilitatea de a transmite observaţii în cadrul procedurii, conform sursei citate.