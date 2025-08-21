Aktor: Lucrările la linia Braşov-Sighişoara avansează pe 20 de fronturi

Proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, subsecţiunile 1 (Braşov-Apaţa) şi 3 (Caţa-Sighişoara), continuă într-un ritm susţinut, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cu un progres fizic general de aproape 50%, lucrările se desfăşoară simultan în peste 20 de puncte din teren, atât la infrastructura liniilor, cât şi la construcţiile majore precum podeţe, poduri, viaducte si tuneluri.

Iată câteva informaţii cheie privind lucrările în desfăşurare din iulie şi august 2025:

-Viaducte şi poduri: s-au ridicat grinzi, s-au finalizat tabliere şi s-au forat piloţi la structuri cheie precum Măieruş, (Subsecţiunea 1) şi la podurile de la km 252, 254 şi 255 în zona Beia - Archita (Subsecţiunea 3).

-Terasamente şi consolidări: au fost închise tronsoane importante pe segmentele Caţa-Beia şi Beia-Archita, unde majoritatea tronsoanelor au ajuns la nivel de PSS. La consolidări în zona Paloş şi Beia au fost finalizare ancorele si majoritatea grinzilor, şi urmează finalizarea zidurilor.

-Tuneluri: în zona Archita 1 (540 m), lucrările avansează de la ambele portaluri, fiind pregătită forarea continuă cu echipamente de forepoling şi la iesire; la Archita 2 (230 m), documentaţia revizuită este în curs de avizare.

-Lucrări de apărări de maluri: se desfăşoară ample lucrări de consolidare a albiei râului Archita, în paralel cu protejarea terasamentului feroviar.

-Podeţe : După închiderea Firului II Caţa - Beia, majoritatea lucrărilor la podeţele disponibile sunt executate sau în curs de execuţie.

Potrivit sursei, proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h - secţiunea Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara” este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de infrastructură feroviară din România, cu o lungime totală de 85 km linie dublă electrificată, 33 poduri, 93 podeţe, 5 viaducte, 4 tuneluri, 9 staţii modernizate şi introducerea sistemului european de management al traficului ERTMS nivel 2. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de Compania Naţională de Căi Ferate (CFR SA) cu Asocierea RailWorks - Alstom Transport S.A. (lider), AKTOR S.A., Arcada Company S.A., Euro Construct Trading 98 S.R.L.