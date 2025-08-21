Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Aktor: Lucrările la linia Braşov-Sighişoara avansează pe 20 de fronturi

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 15:55

Aktor: Lucrările la linia Braşov-Sighişoara avansează pe 20 de fronturi

Proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, subsecţiunile 1 (Braşov-Apaţa) şi 3 (Caţa-Sighişoara), continuă într-un ritm susţinut, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cu un progres fizic general de aproape 50%, lucrările se desfăşoară simultan în peste 20 de puncte din teren, atât la infrastructura liniilor, cât şi la construcţiile majore precum podeţe, poduri, viaducte si tuneluri.

Iată câteva informaţii cheie privind lucrările în desfăşurare din iulie şi august 2025:

-Viaducte şi poduri: s-au ridicat grinzi, s-au finalizat tabliere şi s-au forat piloţi la structuri cheie precum Măieruş, (Subsecţiunea 1) şi la podurile de la km 252, 254 şi 255 în zona Beia - Archita (Subsecţiunea 3).

-Terasamente şi consolidări: au fost închise tronsoane importante pe segmentele Caţa-Beia şi Beia-Archita, unde majoritatea tronsoanelor au ajuns la nivel de PSS. La consolidări în zona Paloş şi Beia au fost finalizare ancorele si majoritatea grinzilor, şi urmează finalizarea zidurilor.

-Tuneluri: în zona Archita 1 (540 m), lucrările avansează de la ambele portaluri, fiind pregătită forarea continuă cu echipamente de forepoling şi la iesire; la Archita 2 (230 m), documentaţia revizuită este în curs de avizare.

-Lucrări de apărări de maluri: se desfăşoară ample lucrări de consolidare a albiei râului Archita, în paralel cu protejarea terasamentului feroviar.

-Podeţe : După închiderea Firului II Caţa - Beia, majoritatea lucrărilor la podeţele disponibile sunt executate sau în curs de execuţie.

Potrivit sursei, proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h - secţiunea Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara” este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de infrastructură feroviară din România, cu o lungime totală de 85 km linie dublă electrificată, 33 poduri, 93 podeţe, 5 viaducte, 4 tuneluri, 9 staţii modernizate şi introducerea sistemului european de management al traficului ERTMS nivel 2. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de Compania Naţională de Căi Ferate (CFR SA) cu Asocierea RailWorks - Alstom Transport S.A. (lider), AKTOR S.A., Arcada Company S.A., Euro Construct Trading 98 S.R.L.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb