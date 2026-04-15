Alegerile din Ungaria şi Canada - simptome ale izolării lui Donald Trump

În acelaşi timp, fragmentarea politică profundă şi dificultatea formării unei majorităţi parlamentare stabile indică faptul că, indiferent de rezultat, Bulgaria riscă să rămână blocată într-o criză prelungită. Mai ales că pe locul al doilea în sondaje, potrivit surselor citate, se află GERB, partidul pro-european condus de Boiko Borisov, care este creditat cu 21-22% din voturile de duminica viitoare, în timp ce partidul naţionalist, pro-rus, Renaşterea ar întruni doar 7% din opţiunile de vot ale alegătorilor. Astfel, alegerile nu vor decide doar cine guvernează, ci şi dacă ţara se aliniază mai ferm proiectului european sau continuă să oscileze între Vest şi modele politice alternative, promovate de lideri precum Viktor Orban şi Aleksandar Vucic.

Ascensiunea politică a lui Radev este privită de mulţi analişti de la sud de Dunăre, dar şi din vestul Europei, în cheia apropierii sale de lideri precum Viktor Orban şi Aleksandar Vucic, figuri asociate cu un model de leadership suveranist, critic faţă de Bruxelles şi ambiguu în raport cu Rusia. De altfel, poziţiile lui Rumen Radev, inclusiv scepticismul faţă de integrarea rapidă în zona euro şi criticile privind sprijinul pentru Ucraina, au alimentat percepţia unei orientări similare cu cea promovată de Budapesta şi Belgrad. În acest context, scrutinul de duminică devine mai mult decât o competiţie internă, fiind văzut ca un test privind direcţia geopolitică a Bulgariei, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să îşi reafirme coeziunea după ani de tensiuni cu guverne considerate suveraniste sau autocrate.

Alegerile parlamentare anticipate de duminică, 19 aprilie, din Bulgaria capătă o semnificaţie care depăşeşte cu mult graniţele ţării vecine, pe fondul repoziţionărilor politice din Europa Centrală şi de Est după înfrângerea drastică a lui Viktor Orban în scrutinul din Ungaria. În centrul acestei ecuaţii se află fostul preşedinte al Bulgariei, Rumen Radev, a cărui formaţiune politică, Bulgaria Progresistă (PB) - cotată la aproximativ 30-31% în sondajele citate de Reuters şi Politico - se profilează drept principala favorită, dar şi ca un actor controversat în raport cu orientarea strategică a Bulgariei.

Alegerile din Ungaria şi Canada reprezintă primele simptome clare ale unei izolări politice internaţionale în plină desfăşurare în ceea ce îl priveşte pe Donald Trump. Dacă această tendinţă va continua, preşedintele SUA riscă să descopere că puterea globală nu se pierde printr-un singur eveniment major, ci printr-o succesiune de semnale aparent disparate, care, odată reunite, devin imposibil de ignorat.

Înfrângerea drastică a lui Viktor Orban şi a partidului FIDESZ, la alegerile parlamentare de duminica trecută din Ungaria, în pofida unui sprijin direct şi intens din partea administraţiei americane, reprezintă un eşec privind influenţa „trumpismului” la nivel global. Vizita vicepreşedintelui american JD Vance la Budapesta şi intervenţia telefonică a lui Donald Trump în ultimul miting de campanie al lui Viktor Orban au fost gândite ca un impuls decisiv pentru un aliat strategic. Rezultatul a fost însă invers: electoratul a sancţionat nu doar guvernarea de 16 ani a lui Orban, ci şi asocierea sa cu un lider american tot mai controversat pe plan internaţional. După victoria zdrobitoare obţinută duminica trecută, viitorul premier de la Budapesta, Peter Magyar, a formulat poate cel mai clar sens al acestei rupturi, afirmând că „Ungaria nu trebuie să fie o anexă a niciunei agende externe” şi că „viitorul Ungariei trebuie decis la Budapesta, nu la Moscova şi nu la Washington”, marcând o repoziţionare strategică ce depăşeşte cu mult graniţele politicii interne.

Semnalul transmis de la Budapesta a fost amplificat luni de rezultatul alegerilor parlamentare parţiale din Canada, unde premierul Mark Carney a obţinut o majoritate simplă în Camera Comunelor, suficientă pentru a controla mecanismele parlamentare esenţiale şi pentru a-şi consolida autoritatea în raport cu Statele Unite. În discursul de după alegeri, Carney a sintetizat această schimbare de paradigmă într-o formulă care a făcut rapid înconjurul presei internaţionale: „Canada va coopera cu partenerii, dar îşi va apăra interesele fără compromisuri”. Dincolo de tonul diplomatic, mesajul este limpede: Ottawa nu mai acceptă o relaţie de subordonare implicită şi se pregăteşte pentru o relaţie mai dură, mai echilibrată şi mai puţin previzibilă cu Washingtonul lui Trump. Într-un context în care administraţia americană a recurs la presiuni comerciale, tarife şi repoziţionări strategice agresive, declaraţia lui Mark Carney marchează o ruptură de fond în logica tradiţională a relaţiilor nord-americane.

În paralel, frontul european oferă semnale şi mai puternice ale acestei izolări în curs. Conflictul deschis dintre Donald Trump şi Papa Leon al XIV-lea a scos la suprafaţă nu doar divergenţe politice, ci şi o fractură profundă între discursul politic american şi autoritatea morală globală a Vaticanului. Trump a lansat un atac direct, afirmând: „Nu vreau un Papă care crede că e în regulă ca Iranul să aibă arma nucleară”, continuând în aceeaşi notă: „Nu sunt un mare fan al Papei... este foarte slab”. Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, preşedintele SUA a mai spus despre liderul celor 1,4 miliarde de catolici la nivel global că „nu cred că ar trebui să se implice în politică; este un ratat de stânga” şi că poziţiile acestuia sunt „greşite în aceste chestiuni”. Tonul acestor declaraţii, rar întâlnit în relaţiile dintre Washington şi Vatican, a provocat un val de reacţii imediate.

Răspunsul Papei Leon a fost formulat într-un registru complet diferit, dar cu o forţă simbolică majoră: „Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el; nu cred că mesajul Evangheliei trebuie abuzat”, a spus Suveranul Pontif, adăugând că va continua „să vorbească puternic împotriva războiului, pentru pace şi dialog”. Într-un alt mesaj, Papa a avertizat asupra unei „spirale a violenţei” şi a calificat anumite ameninţări drept „cu adevărat inacceptabile”. Fără a-l numi direct pe Trump în aceste formulări, contrastul dintre cele două poziţii a devenit evident: pe de o parte, o retorică politică agresivă, pe de altă parte, un apel constant la echilibru şi responsabilitate globală.

Reacţiile liderilor europeni au confirmat că această ruptură nu este una izolată. Giorgia Meloni, considerată până de curând un aliat natural al lui Trump în Europa, a calificat atacurile drept „inacceptabile”, subliniind că este „normal ca Papa să cheme la pace şi să condamne războiul”. Mai mult, şefa Guvernului de la Roma consideră că Donald Trump ar trebui să îi ceară scuze Papei Leon, dar preşedintele american a susţinut că nu are de ce să îşi reconsidere poziţia. Atitudinea lui Meloni este cu atât mai relevantă cu cât vine dintr-o zonă politică apropiată conservatorismului, ceea ce indică faptul că distanţarea de Trump nu mai este doar o opţiune a liberalilor sau a centriştilor, ci devine un reflex mai larg al liderilor europeni.

În acelaşi timp, premierul britanic Keir Starmer a transmis unul dintre cele mai clare mesaje de autonomie strategică din partea Londrei, afirmând în Parlament că războiul din Iran „nu este războiul Marii Britanii” şi că guvernul britanic nu susţine blocada instituită de SUA în strâmtoarea Ormuz. Declaraţia marchează o schimbare de ton majoră în relaţia tradiţională dintre Marea Britanie şi Statele Unite, sugerând că epoca alinierii necondiţionate la Washington este înlocuită de o abordare mai pragmatică şi mai selectivă.

În acelaşi sens s-au exprimat şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul spaniol Pedro Sanchez, care, deşi au trecut în revistă încălcările drepturilor omului de către regimul de la Teheran, au afirmat că nu războiul reprezintă calea cea mai bună pentru soluţionarea diferendelor respective. Mai mult, Emmanuel Macron a anunţat că Franţa şi Marea Britanie vor organiza o conferinţă în următoarele zile, menită să restabilească libertatea navigaţiei în strâmtoare.

Privite împreună, aceste evoluţii nu mai pot fi interpretate ca simple coincidenţe. Ele formează un tipar coerent: aliaţii politici ai lui Trump pierd alegeri, partenerii strategici îşi afirmă autonomia, iar liderii religioşi şi politici ai lumii occidentale reacţionează critic la adresa discursului său. Ceea ce până de curând părea o reţea globală de influenţă, de la Budapesta la Roma şi până la Washington, se fragmentează sub presiunea realităţilor politice şi a reacţiei electorale.

În acest context, alegerile din Ungaria şi Canada nu sunt doar puncte pe harta electorală a lumii, ci reperele unui proces mai amplu: începutul izolării internaţionale a lui Donald Trump. Iar această izolare nu se manifestă printr-o ruptură bruscă, ci printr-o acumulare de semnale - electorale, politice, simbolice - care, puse cap la cap, indică o schimbare în arhitectura puterii occidentale.