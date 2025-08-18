Alexandrion Group îşi extinde reţeaua de distribuţie în ţările baltice prin parteneriate în Estonia, Lituania şi Letonia

Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri şi singurul producător de whisky single malt din România, parte a Nawaf Salameh Family Office, a semnat două parteneriate strategice noi cu Hanuman Spirits - distribuitor oficial în Estonia şi Lituania - şi Stan Central Sourcing - partener exclusiv pentru Letonia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Prin aceste acorduri, Grupul face primul pas direct pe pieţele din regiunea baltică şi valorifică noi oportunităţi pentru distribuţia brandurilor sale la nivel internaţional.

Cele două companii de distribuţie vor gestiona în mod exclusiv importul şi distribuţia câtorva branduri de băuturi spirtoase din portofoliul Alexandrion Group.

-Carpathian Single Malt Whisky (Cognac Cask Finish, Fetească Neagră Cask Finish & Peated Cask Finish): primul whisky single malt produs în România, multipremiat la competiţii internaţionale.

-Alexandrion 5, 7 şi 9 stele: unul dintre cele mai longevive branduri din portofoliul Grupului.

-JA.AR Single Malt Whisky (Bourbon Cask, Oloroso Cask & Vinsanto Cask Finish): un whisky single malt care unifică tradiţia şi inovaţia în producţia de whisky.

-Red Bowler Blended Scotch Whisky: un whisky scoţian, cu un profil echilibrat, maturat în butoaie din lemn de stejar timp de 3 ani.

-Kingsbury London Dry Gin & Kingsbury Strawberry Pink Gin: două ginuri cu gust delicat şi echilibrat, perfecte pentru gin-tonic şi cocktailuri clasice.

-Cavo D'Oro: o băutură cu un buchet aromatic intens.

„Ţările baltice sunt pregătite pentru un nou standard în lumea băuturilor premium, iar Alexandrion Group vine să răspundă acestor aşteptări. Am planificat atent extinderea reţelei noastre de distribuţie în această zonă pornind de la cererea tot mai mare a consumatorilor care caută băuturi care îmbină tradiţia şi inovaţia într-un mod inedit. Împreună cu cei doi parteneri vom aduce în faţa consumatorilor nu doar produse de calitate superioară, ci vom crea experienţe autentice şi memorabile” a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

„Intrăm în pieţele baltice cu parteneri care înţeleg perfect atât specificul local, cât şi exigenţele segmentului premium. Hanuman Spirits şi Stan Central Sourcing au expertiza şi infrastructura necesare pentru a transforma brandurile noastre în repere ale calităţii în Estonia, Lituania şi Letonia.” a declarat Tomas Merlik, Commercial & Marketing Director Europe, Alexandrion Group.

„Nu doar importăm produse de top, ci contribuim la crearea lor,” a adăugat Meigo Jääger, Sales&Marketing Manager, Hanuman Spirits. „Ne propunem să construim o prezenţă solidă atât în zona de distribuţie premium, cât şi în dezvoltarea de branduri, oferind valoare şi gusturi de neegalat consumatorilor.”

La rândul său, Martins Kronbergs, CEO, Stan Central Sourcing, a subliniat: „Apreciem enorm oportunitatea de a consolida colaborarea cu Alexandrion Group. La Stan Central Sourcing credem că progresul real apare atunci când partenerii împărtăşesc aceleaşi valori, viziune şi aspiraţii faţă de excelenţă. Aşteptăm cu nerăbdare rezultatele pe care acest parteneriat le va aduce.”

Potrivit sursei, acordurile fac parte din strategia mai amplă de extindere a Grupului Alexandrion, care vizează colaborări selective şi de lungă durată în pieţe europene cheie, acolo unde aprecierea pentru tradiţie şi calitate reflectă valorilor Grupului.

Prin această extindere, Alexandrion Group continuă să îşi consolideze prezenţa internaţională, asigurându-se totodată că brandurile sale sunt introduse pe noi pieţe cu grijă, consecvenţă şi respect faţă de identitatea lor.