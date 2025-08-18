Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Alexandrion Group îşi extinde reţeaua de distribuţie în ţările baltice prin parteneriate în Estonia, Lituania şi Letonia

I.S.
Comunicate de presă / 18 august, 13:19

Alexandrion Group îşi extinde reţeaua de distribuţie în ţările baltice prin parteneriate în Estonia, Lituania şi Letonia

Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri şi singurul producător de whisky single malt din România, parte a Nawaf Salameh Family Office, a semnat două parteneriate strategice noi cu Hanuman Spirits - distribuitor oficial în Estonia şi Lituania - şi Stan Central Sourcing - partener exclusiv pentru Letonia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Prin aceste acorduri, Grupul face primul pas direct pe pieţele din regiunea baltică şi valorifică noi oportunităţi pentru distribuţia brandurilor sale la nivel internaţional.

Cele două companii de distribuţie vor gestiona în mod exclusiv importul şi distribuţia câtorva branduri de băuturi spirtoase din portofoliul Alexandrion Group.

-Carpathian Single Malt Whisky (Cognac Cask Finish, Fetească Neagră Cask Finish & Peated Cask Finish): primul whisky single malt produs în România, multipremiat la competiţii internaţionale.

-Alexandrion 5, 7 şi 9 stele: unul dintre cele mai longevive branduri din portofoliul Grupului.

-JA.AR Single Malt Whisky (Bourbon Cask, Oloroso Cask & Vinsanto Cask Finish): un whisky single malt care unifică tradiţia şi inovaţia în producţia de whisky.

-Red Bowler Blended Scotch Whisky: un whisky scoţian, cu un profil echilibrat, maturat în butoaie din lemn de stejar timp de 3 ani.

-Kingsbury London Dry Gin & Kingsbury Strawberry Pink Gin: două ginuri cu gust delicat şi echilibrat, perfecte pentru gin-tonic şi cocktailuri clasice.

-Cavo D'Oro: o băutură cu un buchet aromatic intens.

„Ţările baltice sunt pregătite pentru un nou standard în lumea băuturilor premium, iar Alexandrion Group vine să răspundă acestor aşteptări. Am planificat atent extinderea reţelei noastre de distribuţie în această zonă pornind de la cererea tot mai mare a consumatorilor care caută băuturi care îmbină tradiţia şi inovaţia într-un mod inedit. Împreună cu cei doi parteneri vom aduce în faţa consumatorilor nu doar produse de calitate superioară, ci vom crea experienţe autentice şi memorabile” a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

„Intrăm în pieţele baltice cu parteneri care înţeleg perfect atât specificul local, cât şi exigenţele segmentului premium. Hanuman Spirits şi Stan Central Sourcing au expertiza şi infrastructura necesare pentru a transforma brandurile noastre în repere ale calităţii în Estonia, Lituania şi Letonia.” a declarat Tomas Merlik, Commercial & Marketing Director Europe, Alexandrion Group.

„Nu doar importăm produse de top, ci contribuim la crearea lor,” a adăugat Meigo Jääger, Sales&Marketing Manager, Hanuman Spirits. „Ne propunem să construim o prezenţă solidă atât în zona de distribuţie premium, cât şi în dezvoltarea de branduri, oferind valoare şi gusturi de neegalat consumatorilor.”

La rândul său, Martins Kronbergs, CEO, Stan Central Sourcing, a subliniat: „Apreciem enorm oportunitatea de a consolida colaborarea cu Alexandrion Group. La Stan Central Sourcing credem că progresul real apare atunci când partenerii împărtăşesc aceleaşi valori, viziune şi aspiraţii faţă de excelenţă. Aşteptăm cu nerăbdare rezultatele pe care acest parteneriat le va aduce.”

Potrivit sursei, acordurile fac parte din strategia mai amplă de extindere a Grupului Alexandrion, care vizează colaborări selective şi de lungă durată în pieţe europene cheie, acolo unde aprecierea pentru tradiţie şi calitate reflectă valorilor Grupului.

Prin această extindere, Alexandrion Group continuă să îşi consolideze prezenţa internaţională, asigurându-se totodată că brandurile sale sunt introduse pe noi pieţe cu grijă, consecvenţă şi respect faţă de identitatea lor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb