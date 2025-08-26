Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare: Nu îngropaţi liceele agricole şi rădăcinile mediului rural

I.S.
Comunicate de presă / 26 august, 15:26

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare: Nu îngropaţi liceele agricole şi rădăcinile mediului rural

Agricultura NU a fost lăsată să acceseze nici un leu din PNRR, nici măcar pentru reabilitarea sistemului de irigaţii, propunere conformă cu toate criteriile de eligibilitate în noul context verde şi digital impus de Uniunea Europeană, pornind de la situaţia actuală şi care să ofere sectorului agricol din România, şansa de a deveni cu adevărat rezilient, deci, viabil şi competitiv şi care, în contextul anilor agricoli secetoşi să reducă presiunea asupra bugetului naţional, potrivit unui comunicat al Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare emis redacţiei.

Singura conexiune a Agriculturii cu PNRR a fost alocarea celor cca 43,6 milioane euro pentru 57 de licee agricole din care 41 proiecte depuse direct de licee agricole şi 16 depuse de către UAT.

Sectorul agricol are mare nevoie de forţă de muncă, tânără şi calificată în domeniu aşa cum sunt absolvenţi de licee agricole. Este necesar ca aceştia să fie pregătiţi ţinând cont de tehnologiile, tehnicile, echipamentele şi utilajele existente azi, cu informaţii practice aplicate recent, nu acum 30-50 de ani. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă vor fi lăsate liceele agricole să implementeze proiectele aprobate prin PNRR axa I7 - Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare - Apel: „Îmbunătăţirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”.

Prin eliminarea acestora de la finanţarea prin PNRR, fără o analiză profundă şi verificare dacă pot fi finalizate până în August 2026, nu faceţi altceva decât să stimulaţi aducerea şi mai multor muncitori străini, să puneţi umărul direct la distrugerea, şi închiderea acestor unităţi de învăţământ profesionalizate şi creşterea ratei şomajului în ţara noastră. După ultimul recensământ agricol din anul 2020 rezultă că doar 5% din şefii de exploataţii agricole din România, au studii agricole de specialitate.

Întârzierile nu aparţin liceelor, a le acuza de lipsă de performanţă e complet injust. O covârşitoare majoritate a liceelor au luat lucrurile foarte în serios, au făcut eforturi şi atins ţinta de creştere a numărului de elevi înmatriculaţi pe domeniul agricol cu 11%, impus prin PNRR chiar dacă dotările lor actuale sunt la nivelul anului 1970.

Contractarea s-a realizat foarte târziu, din motive neimputabile liceelor, în martie 2025, cu o întârziere de aproape 2 ani, iar instrucţiunile au venit acum câteva săptămâni, ceea ce a făcut imposibil să existe un grad mai avansat al implementării. Din analiza realizată individual pe fiecare liceu agricol rezultă faptul că peste 90% dintre acestea vor putea implementa proiectele contractate cu AFIR până maximum în februarie 2026, deoarece investiţiile se bazează doar pe achiziţii. În mod cert 100% din investiţiile liceelor vor fi finalizate până în august 2026. În prezent 95% dintre liceele agricole au proiectele deja demarate; 24% au cheltuieli proprii angajate; 44% au proceduri/licitaţii în derulare.

Vă transmitem acest mesaj consternaţi de faptul că finanţarea învăţământului agricol românesc este pe punctul de a fi anulată în actualul context privind prioritizarea investiţiilor finanţate prin PNRR.

Suntem îngrijoraţi de aceasta măsură de anulare a unei surse importante pentru finanţarea învăţământului agricol care, după cum se cunoaşte, liceele agricole au fost neglijate în ultimele trei decenii de când acestea au trecut din subordinea MADR în subordinea administraţiei locale prin descentralizare.

Înţelegem că sensul măsurilor luate de Guvern este acela de a prelua fondurile de la instituţiile care nu vor reuşi să folosească aceste fonduri nerambursabile şi să le direcţioneze către alte domenii/benefiari care pot să finalizeze investiţiile până în August 2026. Simpla includere a liceelor agricole pe această listă fără a se face o analiza a stadiului de implementare actual pe fiecare instituţie de învăţământ agricol o consideram o MARE EROARE.

Luând act de această nedreptate de a exclude liceele agricole de la finanţare în plin proces de implementare la efectuarea unei analize temeinice a fiecărui liceu agricol, a investiţiilor vizate pentru finanţare prin PNRR rezultând faptul că în totalitate pot fi finalizate până în August 2026 cu menţiunea ca şi AFIR să îşi coordoneze eforturile în această direcţie.

Având în vedere cele enumerate anterior, Stimate Domnule Prim-Ministru Ilie BOLOJAN, vă solicităm să binevoiţi a dispune reanalizarea, reluarea tuturor demersurilor posibile pentru soluţionarea favorabilă şi corectarea acestei erori la MIPE şi MEC lăsând posibilitatea ca liceele agricole să-şi continue activităţile şi investiţiile începute care, în mod cert vor fi finalizate până în August 2026.

Ştim că proiectul de OUG permite continuarea proiectelor PNRR cu progres fizic < 30% prin memorandum iniţiat de coordonatorul reformei/investiţiei, cu aviz MF şi MIPE şi aprobarea Guvernului. Astfel, solicităm Domnului Ministru al Educaţiei Daniel DAVID, ca şi coordonator C15/Educaţie, să supună aprobării guvernului menţinerea I7 şi continuarea contractelor. Totodată considerăm necesară menţinerea I7 şi inventarierea nominală (pe baza datelor raportate de licee şi OJFIR-uri) a stadiului fiecărui proiect-documentaţiile, procedurile lansate, cheltuielile angajate, evaluarea termenului realist de finalizare până în august 2026. Chiar şi proiectele cu lucrări mai complexe şi cu risc de timp pot fi salvate prin redimensionarea, în funcţie de caz, a componentei de lucrări în favoarea dotărilor.

Aceeaşi rugăminte o adresăm şi dumneavoastră Domnilor Miniştri: Dragoş-Nicolae PÎSLARU şi Florin-Ionuţ BARBU de a reanaliza stadiul proiectului, oportunitatea şi importanţa finanţării liceelor agricole în scopul asigurării condiţiilor de profesionalizare a forţei de muncă în Agricultură în corelaţie cu noile cerinţe din acest sector şi întreprinde demersurile ce ţin de atribuţiile dumneavoastră pentru implementarea cu succes a intervenţiei I7.

Este momentul unei poziţii clare, curajoase şi unite. Vrem să credem că România nu va mai juca rolul ghiocelului, ci va impune respect, echitate şi viziune în negocierile europene, inclusiv pe PNRR.

În numele fermierilor, cooperativelor şi procesatorilor din România, vă solicităm să ne reprezentaţi cu demnitate şi rezultate. Viitorul agriculturii româneşti este în mâinile dumneavoastră!

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

adb