Allianz Risk Barometer 2026: „Securitatea cibernetică rămâne principalul risc pentru companii”

Incidentele cibernetice au generat numeroase provocări în 2025 şi rămân cea mai mare preocupare pentru companii la nivel global în 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, anul trecut a fost, de asemenea, unul semnificativ pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale (AI), iar acest lucru este reflectat prin poziţionarea acesteia drept riscul cu cea mai mare creştere din sondajul anual, pe locul 2. Aproape jumătate dintre respondenţi consideră că AI-ul aduce mai multe beneficii decât riscuri pentru industria lor. Cu toate acestea, o cincime afirmă contrariul, a relatat comunicatul.

Pentru prima dată, întreruperea activităţii nu se mai află între primele două riscuri, coborând pe locul 3, a informat comunicatul de presă; cu toate acestea, întreruperea activităţii rămâne o preocupare majoră, având în vedere că poate fi o consecinţă a altor riscuri din top 10 global.

Factori precum un sezon al uraganelor mai puţin sever din perspectiva pierderilor în 2025 au determinat coborârea riscului de catastrofe naturale pe locul 5 faţă de anul anterior, conform sursei citate. În acelaşi timp, riscurile politice şi violenţa urcă de pe locul 9 pe locul 7, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de volatilitatea geopolitică şi conflictele din întreaga lume, potrivit comunicatului.

Allianz Risk Barometer 2026 indică un mediu de risc tot mai complex pentru companii, în care schimbările legislative şi de reglementare se află în prim-plan, conform sursei menţionate. În paralel, inteligenţa artificială devine un factor-cheie de transformare, generând atât oportunităţi, cât şi riscuri emergente legate de implementare şi răspundere, a informat sursa citată.

Incidentele cibernetice rămân o preocupare majoră, reflectând dependenţa tot mai mare de infrastructura digitală, în timp ce evoluţiile macroeconomice continuă să influenţeze deciziile de investiţii şi planificarea pe termen lung, a explicat comunicatul de presă. Expunerea la catastrofe naturale, riscuri politice, schimbări climatice, întreruperea activităţii, riscurile din zona energetică şi cele din sfera sănătăţii completează peisajul, subliniind importanţa unei abordări integrate şi proactive a managementului riscurilor, mai este amintit în comunicat.

„Pentru clienţii noştri, provocarea anului 2026 nu este doar gestionarea riscurilor individuale, ci înţelegerea modului în care acestea se interconectează şi pot amplifica impactul asupra activităţii. Schimbările legislative, riscurile cibernetice şi adoptarea inteligenţei artificiale necesită soluţii personalizate, expertiză specializată şi o abordare strategică pe termen lung. Rolul nostru este să fim un partener de încredere pentru companii, ajutându-le să anticipeze riscurile, să îşi consolideze rezilienţa şi să transforme incertitudinea într-un avantaj competitiv sustenabil”, a spus Virgil Şoncutean, CEO Allianz-Ţiriac România, în comunicat.

„În urma volatilităţii şi incertitudinii din 2025, companiile continuă să se confrunte în 2026 cu riscuri interconectate şi extrem de complexe, într-un mediu aflat într-o schimbare rapidă. Având în vedere că inteligenţa artificială a dominat numeroase discuţii socio-economice, nu este surprinzător faptul că aceasta înregistrează cea mai mare creştere în Allianz Risk Barometer. Pe lângă oportunităţile semnificative pe care le aduce, potenţialul său transformator, precum şi ritmul rapid de evoluţie şi adoptare, remodelează peisajul riscurilor, devenind o preocupare majoră pentru companiile de toate dimensiunile la nivel mondial, alături de alte ameninţări deja consacrate”, a declarat Thomas Lillelund, CEO al Allianz Commercial, în sursa citată anterior.

În 2026, incidentele cibernetice reprezintă principalul risc global pentru companii pentru al cincilea an consecutiv, înregistrând cel mai mare scor din istorie (42% din răspunsuri), precum şi cea mai mare diferenţă faţă de celelalte riscuri (+10%), conform sursei citate. Acestea se clasează drept principala preocupare corporate în toate regiunile (America, Asia-Pacific, Europa, Africa şi Orientul Mijlociu), arată comunicatul de presă. Menţinerea riscurilor cibernetice pe primul loc în Allianz Risk Barometer reflectă dependenţa tot mai accentuată de tehnologiile digitale, într-un context în care peisajul ameninţărilor cibernetice, precum şi mediul geopolitic şi cel de reglementare, evoluează rapid, este precizat în sursa amintită. Atacurile cibernetice recente, intens mediatizate, subliniază caracterul permanent al acestei ameninţări pentru companii de toate dimensiunile, potrivit sursei citate. Companiile mici şi mijlocii sunt vizate tot mai frecvent şi se confruntă cu presiuni crescute, pe fondul resurselor limitate dedicate securităţii cibernetice, conform comunicatului.

„Investiţiile companiilor mari în securitate cibernetică şi rezilienţă dau rezultate, permiţând detectarea timpurie şi reacţia rapidă la atacuri. Cu toate acestea, riscul cibernetic continuă să evolueze. Organizaţiile devin din ce în ce mai dependente de furnizori terţi pentru date şi servicii critice, în timp ce inteligenţa artificială amplifică ameninţările, extinzând suprafaţa de atac şi accentuând vulnerabilităţile existente”, a explicat Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial, în comunicatul de presă.

Inteligenţa artificială (AI) a urcat rapid în rândul principalelor preocupări globale de business, ajungând pe locul 2 (32%) în 2026, de pe locul 10 în 2025 - cea mai mare creştere din clasamentul acestui an, a informat sursa citată. AI-ul înregistrează creşteri semnificative în toate regiunile, ocupând locul 2 în America, Asia-Pacific, Africa şi Orientul Mijlociu şi locul 3 în Europa, potrivit sursei citate. De asemenea, reprezintă un risc în creştere pentru companiile de toate dimensiunile, intrând în top trei atât pentru companiile mari, cât şi pentru cele mijlocii şi mici, a relatat comunicatul. Pe măsură ce adoptarea inteligenţei artificiale accelerează şi devine tot mai profund integrată în operaţiunile de bază ale companiilor, respondenţii anticipează o intensificare a riscurilor asociate AI-ului, în special în ceea ce priveşte aspectele de răspundere, este precizat în comunicat. Răspândirea rapidă a sistemelor de inteligenţă artificială generativă şi agentică, împreună cu utilizarea lor tot mai extinsă în practică, a sporit gradul de conştientizare cu privire la nivelul real de expunere al organizaţiilor, potrivit surse citate.

„Companiile percep din ce în ce mai mult inteligenţa artificială nu doar ca pe o oportunitate strategică majoră, ci şi ca pe o sursă complexă de riscuri operaţionale, juridice şi reputaţionale. În multe cazuri, ritmul de adoptare depăşeşte capacitatea cadrului de guvernanţă, a reglementărilor şi a forţei de muncă de a ţine pasul. Companiile percep din ce în ce mai mult inteligenţa artificială nu doar ca pe o oportunitate strategică majoră, ci şi ca pe o sursă complexă de riscuri operaţionale, juridice şi reputaţionale. În multe cazuri, ritmul de adoptare depăşeşte capacitatea cadrului de guvernanţă, a reglementărilor şi a forţei de muncă de a ţine pasul”, a afirmat Ludovic Subran, economist-şef, Allianz, în comunicatul de presă.

În mod previzibil, riscurile politice şi violenţa urcă două poziţii, până pe locul 7 - cel mai înalt nivel înregistrat vreodată, mai este precizat în comunicat. Riscul strâns corelat al modificărilor legislative şi de reglementare - care include şi tarifele comerciale - se menţine pe locul 4 la nivel global, neschimbat faţă de anul anterior, însă cu un număr mai mare de respondenţi, pe fondul îngrijorărilor legate de intensificarea protecţionismului, concluzionează comunicatul de presă, care aminteşte că, de altfel, paralizarea lanţurilor globale de aprovizionare ca urmare a unui conflict geopolitic este considerată cel mai probabil scenariu de tip „lebădă neagră” care ar putea deveni realitate în următorii cinci ani, potrivit a 51% dintre respondenţi.