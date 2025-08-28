Allianz-Ţiriac a plătit peste 1,5 milioane de lei despăgubiri pentru locuinţele afectate de inundaţiile din nordul României

Allianz-Ţiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, s-a mobilizat rapid pentru a sprijini familiile din judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ afectate de furtunile şi inundaţiile devastatoare de la finalul lunii iulie, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În total, Allianz-Ţiriac a avizat peste 200 de dosare de daună şi a plătit deja despăgubirile acoperite prin asigurarea facultativă de locuinţă pentru aproximativ jumătate dintre acestea.

Cea mai mare despăgubire plătită până în acest moment depăşeşte 912.000 de lei şi a fost acordată unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava, zona cea mai afectată de fenomenele meteo extreme. Despăgubirea a acoperit o locuinţă complet distrusă de viitură. Apa a afectat grav structura de rezistenţă şi a rupt fundaţia casei, aceasta fiind ulterior demolată, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broşteni. Locuinţa era asigurată printr-o poliţă facultativă My Home cu o primă anuală de aproximativ 1.450 de lei, valoarea despăgubirii fiind astfel de peste 620 de ori mai mare decât suma achitată.

„Apreciez seriozitatea cu care Allianz-Ţiriac a tratat situaţia mea şi faptul că a demonstrat respect, transparenţă şi responsabilitate. Este extraordinar să ştiu că există companii care pun clienţii pe primul loc şi îşi respectă rapid şi cu seriozitate angajamentele, mai ales în astfel de momente dificile”, a spus proprietarul locuinţei.

Potrivit sursei, o altă despăgubire semnificativă plătită de Allianz-Ţiriac s-a ridicat la peste 107.000 de lei pentru o locuinţă avariată din aceeaşi localitate care a devenit simbol al inundaţiilor din nordul ţării, fiind complet luată de viitură. În total, compania a plătit până acum daune în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru aproape 100 din cele peste 200 de dosare avizate în baza poliţelor facultative de locuinţă, la care se adaugă alte 46 de dosare în baza asigurării obligatorii de locuinţă PAD. Allianz-Ţiriac continuă demersurile de despăgubire pentru toate dosarele deschise.

„Rapiditatea cu care am soluţionat dosarele de daună şi valoarea despăgubirilor deja plătite arată că suntem pregătiţi să fim alături de clienţii noştri în momente critice, când au cea mai mare nevoie. Acesta este, concret, rolul unei asigurări - să transforme nesiguranţa în speranţă şi să redea oamenilor rapid încrederea că viitorul poate fi reconstruit. Continuăm toate eforturile pentru a sprijini fiecare familie afectată de dezastru şi a încheia în cel mai scurt timp toate dosarele de daună avizate”, spune Daniela Covăcescu, Director de Operaţiuni al Allianz-Ţiriac Asigurări.

Fenomenele devastatoare recente subliniază încă o dată importanţa asigurării facultative a locuinţei, singura care oferă protecţie la valoarea reala a locuinţei şi oferă acoperire completă, inclusiv împotriva inundaţiilor, furtunilor, cutremurelor, incendiilor şi altor riscuri majore. În prezent, aproape 300.000 de locuinţe din România sunt protejate prin poliţele facultative emise de Allianz-Ţiriac, iar în faţa unor fenomene tot mai frecvente şi mai severe, asigurarea completă a locuinţei printr-o poliţă facultativă alături de cea obligatorie PAD devine esenţială.